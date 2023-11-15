Biden'dan 'Nazi' yanıtı: Trump 'haşerat' demişti

Yayınlanma: 15.11.2023 - 17:05

Güncelleme: 15.11.2023 - 17:05

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin 2024 başkan aday adayı Donald Trump'ın siyasi rakiplerine yaptığı 'haşerat' benzetmesi hakkında konuştu. Biden, Trump'ın kullandığı ifadenin Nazi Almanyası'nın dilini yansıttığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, San Francisco'daki bir bağış etkinliğinde konuşan Biden, "Son günlerde Trump eğer göreve geri dönerse kendisine karşı gelenlerin peşine düşeceğini ve Amerika'daki haşerat olarak adlandırdığı kişileri yok edeceğini söyledi. Bu, 30'larda Nazi Almanyası'nda duyduğunuz dili yansıtıyor. Üstelik bu ilk kez de değil" dedi.

Trump'ın yakın zaman önce yaptığı bir konuşmada "Amerika'nın kanının zehirlendiğini" söylediğini hatırlatan Biden, "Yine, bu da Nazi Almanyası'nda kullanılan aynı ifadeleri yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

"KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM"

Eski başkan Trump, New Hampshire'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada seçim hilesi yüzünden 2020 seçiminden olduğunu iddia ederek 'komünistlerin, Marksistlerin, faşistlerin ve ülkenin sınırları içinde haşerat gibi yaşayan, yalan söyleyip seçimleri çalan radikal sol haydutların kökünü kazıyacağını' söylemişti.

Donald Trump'ın bu sözleri sosyal medyada da eleştirilmiş, bazı tarihçiler Trump'ın kullandığı dil ve ifadenin rakiplerini insanlıktan çıkarmaya çalışan otokratların dilini yansıttığını söylemişti. Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung ise daha önce konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, Trump ile Naziler, Nazi lideri Adolf Hitler ve İtalya'nın faşist lideri Benito Mussolini arasında yapılan karşılaştırmaları reddetmişti.