Biden'dan, Şi'ye G20 yanıtı: Hayal kırıklığına uğradım

Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:26

Güncelleme: 04.09.2023 - 14:26

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Delaware'de basın mensuplarına konuşan Joe Biden, Şi Cinping'in bu yıl Hindistan'ın dönem başkanlığında 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağı bilgisine ilişkin, "Hayal kırıklığına uğradım fakat kendisiyle daha sonra görüşeceğim" yorumunu yaptı.

Biden, Şi ile nerede ve ne zaman görüşeceğine dair bilgi vermedi.

Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi öncesi Vietnam'ı ziyaret etmesi beklenen Biden, her iki ülkeyle de daha yakın ilişki ve koordinasyon istediğinin mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, zirvede ülkesini Başbakan Li Çiang'ın temsil edeceğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirmişti.