Biden'dan tarihi adım: Eşcinsel ilişki nedeniyle mahkum gazilere af kararı

Yayınlanma: 26.06.2024 - 16:48

Güncelleme: 26.06.2024 - 16:48

ABD Başkanı Joe Biden, askeri mahkemeler tarafından eşcinsel ilişki nedeniyle mahkum edilen ABD'li gazilerin affedilmesini sağlayacak bir sürecin başlatılacağını açıkladı.

Başkan Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, askeri mahkemeler tarafından eşcinsel ilişki nedeniyle mahkum edilen ABD'li gazilerin affedilmesini sağlayacak bir sürecin başlatılacağını belirtti. Bu yasağın 2013'ün sonlarına doğru yürürlükten kaldırılmasına kadar, eşcinsel ilişkiler askeri yasalarca yasadışı kabul ediliyordu.

BİNLERCE KİŞİYİ ETKİLEYEBİLİR

Biden yönetimi, bu bildirinin binlerce kişiyi etkileyebileceğini tahmin ediyor. Yetkililere göre, bu kişiler affedilme hakkına sahip olup olmadıklarını kanıtlamak için başvuruda bulunabilecek ve affedilme belgesi alırlarsa, askeri hizmetlerinden dolayı aldıkları çıkış karakterizasyonlarını değiştirmek için başvuru yapabilecekler.

Biden, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin askerleri özgürlüğün ön saflarında yer alıyor ve ülkemizi savunmak için hayatlarını riske atıyor. Cesaretlerine ve büyük fedakarlıklarına rağmen, binlerce LGBTQI+ asker, cinsel yönelimleri veya cinsiyet kimlikleri nedeniyle ordudan zorla çıkarıldı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yetkililer, affedilmeye uygun olabilecek kişilere ulaşmanın yollarını düşündüklerini belirtmişlerdi.

2013 yılının sonlarında, ABD Senatosu, Askeri Adalet Yasası'nın 125. Maddesi'nde tanımlanan "doğal olmayan cinsel ilişki" yasağını içeren bir önlemi kabul etmişti ve bu önlem dönemin Başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.

Biden, Obama'nın başkanlığı sırasında başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.