Biden’dan 500 binden fazla göçmene müjde: ABD vatandaşlarının eşlerine ‘vatandaşlık’ verilecek

Yayınlanma: 18.06.2024 - 13:28

Güncelleme: 18.06.2024 - 13:28

Başkan Joe Biden, salı günü, ABD'de yasadışı olarak bulunan ve ABD vatandaşlarıyla evli yüz binlerce göçmen için vatandaşlık fırsatı sunan yeni bir program açıklayacak.

Biden’ın kampanyasında görev alan yetkililer, önümüzdeki aylarda uygulamaya konulacak olan programla, 18 Haziran itibariyle, bir ABD vatandaşının eşi olan yaklaşık 500 bin kişinin ve çocuğu olan yaklaşık 50 bin kişinin hak sahibi olacağını belirtti. Bu haktan yararlanacak kişilerin çoğunlukla Meksikalı olduğu da aktarıldı.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU YAPABİLECEKLER

Program, eşlerin ve çocukların ABD'den ayrılmadan daimi ikamet başvurusunda bulunmalarına olanak tanıyarak aile ayrılıklarını ortadan kaldıracak. Nihayetinde, hak sahipleri ABD vatandaşlığı için başvuruda bulunabilecekler.

Biden'ın bu açıklamayı salı günü Çocukluk Çağında Gelenler için Ertelenmiş Eylem (DACA) programının yıldönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenecek etkinlikte yapması bekleniyor.

OBAMA DÖNEMİNDE BAŞLATILMIŞTI

DACA programı, 2012 yılında eski Başkan Barack Obama ve dönemin Başkan Yardımcısı Biden tarafından başlatıldı ve şu anda ABD'ye çocukken getirilen 528 bin kişinin sınır dışı edilmesini engelliyor ve çalışma izni sağlıyor.

ABD seçimlerinde, adaylar Joe Biden ve Donald Trump, yasadışı göç konusundaki politika vaatleriyle karşı karşıya geliyor. Son aylarda, ABD-Meksika sınırında rekor düzeyde göçmen tutuklaması gerçekleşirken Biden’ın bu konudaki tutumu oldukça sertleştti.

Bu ayın başlarında Biden, Trump dönemine benzer bir sığınmacı yasağı ile ABD-Meksika sınırını geçen yasadışı göçmelerin sığınma talebinde bulunmasını yasakladı.

Biden'ın ABD vatandaşlarının eşleri için planladığı bu yasallaştırma programı, Biden’ın daha insancıl bir göç sistemini desteklediği yönündeki mesajını güçlendirerek hem yasal hem de yasadışı göç konusunda, uzun süredir sert bir duruş sergileyen Trump'tan farkını ortaya koyabilir.