Biden'dan Yüksek Mahkeme'ye tepki: ABD üniversitelerinde pozitif ayrımcılık programlarının iptali değerlerimizle bağdaşmıyor

Yayınlanma: 30.06.2023 - 04:03

Güncelleme: 30.06.2023 - 05:28

EPA ABD Başkanı Joe Biden

Biden, Yüksek Mahkeme'nin kararına kesinlikle katılmadığını, Mahkeme'nin ABD'nin değerleriyle bağdaşmayan bir karar aldığını söyledi.

Biden, "Bu kararın son söz olmasına izin veremeyiz. ABD'de ayrımcılık hala var. Mahkeme'nin kararı bunu değiştirmiyor. Üniversitelerimizin ırksal açıdan çeşitli olduğu zaman daha güçlü olduğu kanısındayım" dedi.

Yüksek Mahkeme, North Carolina Üniversitesi’ne ilişkin kararını 3’e karşı 6; Harvard Üniversitesi'ne dair kararını da 2’ye karşı 6 oyla aldı.

Mahkeme karara gerekçe olarak, iki üniversitenin pozitif ayrımcılık öngören programlarının ABD Anayasası’nın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olmasını gösterdi.

Kararı kaleme alan Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts, “Bir öğrenci ırka dayalı değil, bir birey olarak tecrübelerine dayalı olarak muamele görmeli. Çok sayıda üniversite bunun tam tersini yaptı. Anayasa tarihimiz böyle bir tercihi tolere etmiyor” ifadelerini kullandı.

Mahkeme’de görev alan ilk siyah kadın yargıç olan Ketanji Brown Jackson ise itirazında, "Kanunda ırkın konuyla bir ilgisi olmadığını savunmak hayatta da böyle olduğu anlamına gelmez” dedi.

Reuters ABD Yüksek Mahkemesi üyeleri

ABD'de pozitif ayrımcılık programları, 1960'lı yıllardan bu yana uygulanıyor.

Yüksek Mahkeme daha önce en son 2016'da olmak üzere iki kez bu programlar lehine karar almıştı.

Ancak o dönemden bu yana Mahkeme'deki muhafazakar üye sayısı artmıştı.

Mahkeme'nin son kararı sonrası ABD’de çok sayıda üniversite, öğrenci kabul politikalarını değiştirmek zorunda kalacak.

Cumhuriyetçiler memnun

ABD'de Cumhuriyetçiler ise Yüksek Mahkeme'nin kararını memnuniyetle karşıladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada kararla ilgili olarak, "Amerika için harika bir gün. Olağanüstü yetenekler ve başarı için gereken her şeye sahip kişiler sonunda ödüllendiriliyor" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Florida Valisi Ron DeSantis de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kolejlere kabuller, liyakat esasına göre yapılmalıdır. Adaylar ırklarına veya etnik kökenlerine göre değerlendirilmemelidir. Yüksek Mahkeme, Anayasa'ya uygun bir kararla, kolejler ve üniversitelerin ayrımcılık yapmasına son verdi" ifadelerini kullandı.

ABD'de halen 9 eyalette (Arizona, California, Florida, Georgia, Oklahoma, New Hampshire, Michigan, Nebraska ve Washington) üniversitelere ırk temelli öğrenci alınması yasak.

California'da 2020'de yapılan referandumda, 24 yıl önce yasaklanan pozitif ayrımcılığın üniversiteler tarafından yeniden benimsenmesi önerisi reddedilmişti.