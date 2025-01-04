Biden'den Başkanlık Özgürlük Madalyası: En yüksek 'sivil onura' layık görüldüler

Yayınlanma: 04.01.2025 - 23:27

Güncelleme: 04.01.2025 - 23:27

Beyaz Saray'da yapılan törende madalyaları takdim eden Biden, burada yaptığı konuşmada, "Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız" dedi. Biden'ın başkan olarak son kez katıldığı madalya töreninde, spor, sanat, müzik ve sinema dünyası gibi kadar farklı alanlardan nişana layık görülen 19 kişi onurlandırıldı.

Ödül alanlar arasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Amerikalı milyarder George Soros adına Alex Soros, sinema dünyasından Micheal J. Fox ve Denzel Washington, futbolcu Lionel Messi, basketbolcu Magic Johnson ve İrlandalı rock grubu U2'nin solisti Bono yer aldı.

Gazze'de insani yardımlarıyla öne çıkan Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres de ödül alanlar arasında bulundu.

Ödül alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:

"Anna Wintour, Ashton Baldwin Carter adına eşi Stephanie Carter, Tim Gill, Jane Goodall, Robert F. Kennedy adına kızı Kathleen Kennedy, Ralph Lauren, Bill Nye, Fannie Lou Hamer adına Doris Hamer Richardson, George W. Romney adına Mitt Romney, David Rubenstein ve George Stevens, Jr."

Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD'de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.