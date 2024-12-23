Biden, idam bekleyen mahkumların cezalarını değiştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede ölüm cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezalarını müebbet hapse çevirdiğini açıkladı.

Biden, idam bekleyen mahkumların cezalarını değiştirdi
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AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 15:47

ABD'de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Biden, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Bugün, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çeviriyorum" ifadesini kullandı.

Biden, idam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez" yorumunda bulundu.

Federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu açıklayan Biden, 2021'de bu cezaları geçici olarak durdurmak amacıyla moratoryum ilan etmişti.

Donald Trump ise seçim kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini söylemişti.


Etiketler: #ABD #idam cezası

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