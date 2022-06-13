Biden'den Zelenski'ye eleştiri: ABD istihbaratını dikkate almadı
ABD Başkanı Biden, Zelenski'nin savaşın yaklaştığına dair Amerikan istihbaratını duymak istemediğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta Demokratların düzenlediği bir bağış etkinliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.
Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya'nın savaşa hazırlandığına ilişkin Amerikan istihbaratının ulaştığı bilgileri duymak istemediğini söyledi.
Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olduğunu belirterek, "Biliyorum birçok kişi benim abarttığımı düşünecek, ancak Putin'in sınırı geçeceğine dair birçok verimiz vardı. Bu konuda hiç şüphemiz yoktu, ancak Zelenski bunu duymak istemedi." ifadesini kullandı.
Video Haberler
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- Ünnü AKP'den istifa etti
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!