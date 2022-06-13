Biden'den Zelenski'ye eleştiri: ABD istihbaratını dikkate almadı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:22

ABD Başkanı Joe Biden, Los Angeles'ta Demokratların düzenlediği bir bağış etkinliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya'nın savaşa hazırlandığına ilişkin Amerikan istihbaratının ulaştığı bilgileri duymak istemediğini söyledi.

Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olduğunu belirterek, "Biliyorum birçok kişi benim abarttığımı düşünecek, ancak Putin'in sınırı geçeceğine dair birçok verimiz vardı. Bu konuda hiç şüphemiz yoktu, ancak Zelenski bunu duymak istemedi." ifadesini kullandı.