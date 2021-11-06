Biden'ın aşı zorunluluğu kararı yargıya taşındı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

Biden yönetiminin 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde yeni tip koronavirüs aşışı zorunluluğu kararı yargıya taşındı. Missouri eyaletinin St. Louis Temyiz Mahkemesi'nde açılan davaya, Missouri ile Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, New Hampshire, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wyoming ve Iowa eyalet savcıları imza attı.

Dava dilekçesinde, aşıyı zorunlu kılma yetkisinin federal hükümete değil eyaletlere ait olduğu savunularak, “Bu politika anayasaya ve hukuka aykırıdır, akıl dışıdır” ifadesine yer verildi.

AŞI ZORUNLULUĞU KARARI DUYURULMUŞTU

Beyaz Saray tarafından dün yapılan açıklamada, 4 Ocak’a kadar 100'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde Covid-19'a karşı aşılama zorunluluğu getirildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, iş yerlerinin bu tarihe kadar tüm çalışanlarını aşı olmaya teşvik etmeleri, aşı olmayan çalışanlara haftalık test ve maske zorunluluğu uygulamaları gerektiği, aksi takdirde 14 bin dolara kadar cezai müeyyide uygulanacağı belirtilmişti.

Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda, Cumhuriyetçilerden büyük tepki çekmişti.