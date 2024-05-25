Biden'ın hedefinde 'Putin' var: 'NATO hiç olmadığı kadar güçlü'

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü belirterek, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

AA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 20:07
Biden'ın hedefinde 'Putin' var: 'NATO hiç olmadığı kadar güçlü'
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Biden, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altını çizen Biden, bu ülkede Amerikan askerlerinin bulunmadığını söyledi.

"Bunu muhafaza etme konusunda kararlıyım" diyen Biden, Putin'in NATO'nun dağılacağından emin olduğunu ve İttifak'ın gerekli birliği sağlayamayacağını düşündüğünü anlattı.

Biden, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü" ifadesini kullandı.

"DÜNYANIN SÜPER GÜCÜ"

ABD'yi "dünyanın süper gücü ve vazgeçilmez ülkesi" olarak nitelendiren Biden, İsrail'e verdikleri desteğin yanı sıra Gazze'ye de yardımlar yaptıklarına değindi.

Biden, ABD ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptığını belirterek, gerekli olduğunda güç kullanmaktan kaçınmayacaklarına işaret etti.


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