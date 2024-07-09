Biden'ın podyuma çıkışı için fotoğraf yönergeleri hazırlanıyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:47

Güncelleme: 09.07.2024 - 13:47

Bu neden mi önemli? Çünkü, 27 Haziran'daki münazaradan bu yana, Biden'ın etkinliklerine katılan ve etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı olan bazı Demokratlar, ekibin en küçük ayrıntılara dahi odaklanmasının nedeninin, başkanın 81 yaşının getirdiği yoksunlukları gizlemek için olduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz 18 ay içinde Biden'ın düzenlediği toplantılarda görev alan bir kişi, "Özel bir konutta basit bir bağış toplama etkinliğinde görev aldım ama sanki bir NATO zirvesi gibi davrandılar" dedi.

BEYAZ SARAY’DAN ÇALIŞANLARA GÖNDERİLEN BELGE

Bir başkanlık etkinliğinden önce Beyaz Saray, etkinlik personeline başkan için kendi materyallerini hazırlarken örnek almaları için bir belge gönderdi.

Bir kopyası Axios tarafından ele geçirilen şablonlardan biri kısa ve basit, her sayfada etkinlik alanının büyük bir resmi ve buna eşlik eden büyük bir metin var: "Podyumdan görünüm" ve "Seyircilerden görünüm".

Beş sayfalık belgenin iki sayfasında "Podyuma yürüyüş" ayrı ayrı resmedilmiş.

Bağış toplama etkinliğine yardımcı olan bir personel Axios'a şunları söyledi:

"Başkan gibi deneyimli bir siyaset profesyonelinin bir odaya nasıl girip çıkacağına dair ayrıntılı sözlü ve görsel talimatlara ihtiyaç duyması beni şaşırttı."

BİRÇOK YÖNETİCİ BU YÖNETMLERİ KULLANIYOR

Bir Beyaz Saray yetkilisi Axios'a şunları söyledi: "Eğer kişiler, ekiplerin nasıl çalıştığını görmeye alışkın değillerse, başlarında kim olursa olsun bu yaygın bir tepki olacaktır."

Başkan yardımcılığı döneminde Biden ile çalışan iki eski yardımcı, o dönemde hazırlık belgelerinin farklı olduğunu ve daha çok saha şemalarına dayandığını söyledi.

Axios'a konuşan kaynaklar, Biden yönetimindeki diğer önde gelen yöneticilerin de hareketlerini planlamak için benzer yöntemler kullandığını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, Axios'a demecinde "Yüksek düzeyde ayrıntı ve hassasiyetin, kimin başkan olduğundan bağımsız olarak, başkanlık ön çalışmaları için kritik öneme sahip olduğunu ve bunlar, başkan yardımcısının ofisi ve ajanslar da dahil olmak üzere tüm modern ekipler tarafından kullanılan temel yaklaşımlardır" ifadelerini kullandı.

”STANDART LOJİSTİK BİRİFİNG MATERYALLERİ…”

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in sözcüsü Kirsten Allen, "Bu belgeler başkan yardımcısı da dahil olmak üzere tüm yöneticiler için standart lojistik brifing materyalleri ve fotoğraflardır" açıklamasında bulundu.

Biden'ın sıradan gibi görünen uygulamalarının çoğu, zaman zaman cümleleri bir araya getiremediği ve sık sık ağzının açık kaldığı tartışma performansının ardından yeni bir incelemeye tabi tutuldu.

KÜÇÜK ETKİNLİKLERDE PROMPTER KULLANIMI

Başkanlar sıklıkla prompter kullanırlar, ancak Biden'ın bağış toplama gibi küçük etkinliklerde bile prompter kullanması, Demokratlar arasında, münazara performansının tek seferlik olmadığına dair endişelere yol açtı.

Etkinlik şablonunun podyuma yürüyüşe odaklanması, Biden'ın rakiplerinin son saldırıları göz önüne alındığında göze çarptı.

Cumhuriyetçiler, Biden'ın bazen sahneye nereden girip çıkacağını bilemediği videoları öne çıkararak, başkanın zihinsel olarak göreve uygun olmadığını öne sürdüler.