Biden'ın 'ulusal güvenlikten' sorumlu danışmanının evinde güvenlik zafiyeti

Yayınlanma: 17.05.2023 - 03:26

Güncelleme: 17.05.2023 - 09:10

Washington Post gazetesinin haberine göre, Gizli Servis ajanları tarafından günün her saati korunan Başkan Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın başkentteki evine yaklaşık iki hafta önce bir gece yarısı, kimliği belirsiz bir kişinin korumalar tarafından fark edilmeden nasıl girdiği soruşturuluyor.

Habere göre, Sullivan, sabaha karşı 03.00 sularında evinde tanımadığı biriyle karşılaştı ve ona gitmesini söyledi.

Evin dışında konuşlanan Gizli Servis ajanlarının ise kişi ayrılana ve Sullivan onları uyarana kadar bu kişinin eve girdiğinden habersiz olduğu belirtilen haberde, eve zorla girildiğine dair herhangi bir emare bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, "sarhoş" göründüğü ifade edilen kişinin nerede olduğu konusunda kafasının karışık olduğu, Sullivan'ı tanıdığı ya da ona zarar vermeye çalıştığına dair de bir kanıt bulunmadığı kaydedildi. Söz konusu kişinin, Gizli Servis ajanları olaydan haberdar olana kadar evden ayrıldığı öne sürüldü.

Habere göre, Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, Sullivan zarar görmemiş olsa da bu konuyu ciddiye aldıklarını ve olan biteni tüm yönleriyle gözden kaçırmamak için kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

"Koruma protokollerimizden herhangi bir sapma kabul edilemez ve eğer böyle bir şey olduğu ortaya çıkarsa koruma personeli sorumlu tutulacaktır" diyen Guglielmi, soruşturma sonlanana kadar Sullivan'ın evinin çevresinde ek güvenlik önlemleri alındığını bildirdi.

Biden'ın en kıdemli danışmanlarından, kendisine yurt dışı ziyaretlerinde sıklıkla eşlik eden ve "ulusal güvenlikten" sorumlu Jake Sullivan'ın başına böyle bir hadise gelmesinin Beyaz Saray ve ulusal güvenlik yetkililerini endişelendirdiği ifade ediliyor.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'de son dönemde milletvekilleri, ekipleri ve yakınlarına yönelik saldırılar dikkati çekiyor.

Şubat ayında bir kişi milletvekili Angie Craig'e saldırmış, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, geçen yıl San Francisco'daki evine giren bir kişinin kafasına çekiçle vurmasıyla ağır yaralanmıştı.

Son olarak dün, Kongre üyesi Gerry Connolly'nin Virginia'daki bölge ofisinde çalışan iki kişi, beyzbol sopasıyla ofise giren biri tarafından saldırıya uğramıştı.

ABD Kongre Binası Polisinin verilerine göre, 2022'de Kongre üyelerine yönelik yaklaşık 7 bin 500 doğrudan tehdit vakası yaşandı.