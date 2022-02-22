Biden'ın yaptırım açıklamasına Kremlin'den olay yanıt
ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada "Rusya Ticaret ve Kalkınma Bankası’na ve bir askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya’nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz" dedi. Biden'a yanıt veren Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Biden'ı 'izlemediğini, önemli işleri olduğunu' söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıması konusunda sert bir açıklama yaptı.
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını ‘işgalin başlangıcı’ olarak nitelendirerek "Rusya’ya uygulayacağımız yaptırımları açıklamak istiyorum. Ortaklarımızla işbirliği içerisinde belirledik. 2 finans kurumuna, Rusya Ticaret ve Kalkınma Bankası’na ve bir askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya’nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz" ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ İŞLERİ VAR"
Biden'ın açıklamalarına Rusya'dan ilk yanıt geldi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov RIA haber ajansına verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırımları açıklayan konuşmasını izlemediğini ve şu anda bir toplantıda olduğunu söyledi.
İlgili Haberler
- Biden'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin kritik açıklama: 'Yaptırımlara başlayacağım'
- İşgal iddiaları Biden'ın başını yaktı! Ukraynalı vekil dava açıyor
- Beyaz Saray: Biden, işgal olmaması durumunda Putin'le buluşmayı kabul etti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu aday
- Cehaletin iktidarından umutsuz ama zorunlu beklentiler
- ABD’yi çıldırtan, Rusların stratejik belirsizliği - Pepe ESCOBAR
- Küresel ‘Yapıcı Kaos’ - Nejat ESLEN
- İklim değişikliği ve olumsuz koşullar etkiledi
- Bilim Kurulu üyesinden açıklama
- Dudu Halamın bilezikleri
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!