Biden'ın yaptırım açıklamasına Kremlin'den olay yanıt

22 Şubat 2022 Salı, 23:22

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıması konusunda sert bir açıklama yaptı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını ‘işgalin başlangıcı’ olarak nitelendirerek "Rusya’ya uygulayacağımız yaptırımları açıklamak istiyorum. Ortaklarımızla işbirliği içerisinde belirledik. 2 finans kurumuna, Rusya Ticaret ve Kalkınma Bankası’na ve bir askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya’nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ İŞLERİ VAR"

Biden'ın açıklamalarına Rusya'dan ilk yanıt geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov RIA haber ajansına verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırımları açıklayan konuşmasını izlemediğini ve şu anda bir toplantıda olduğunu söyledi.