Bilanço ağırlaşıyor: Gazze'deki can kaybı 54 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 23 sivilin hayatını kaybettiği, 179 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden 5 sivilin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. Böylece son 24 saatte kayıtlara geçen toplam can kaybı 28 oldu.

KUZEY GAZZE DAHİL DEĞİL

Açıklamada, ulaşımdaki zorluklar nedeniyle özellikle Kuzey Gazze'deki sağlık merkezlerinden veri alınamadığına dikkat çekildi. Bu durum, resmi rakamların sahadaki gerçek tabloyu tam olarak yansıtmadığına işaret ediyor.

İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırdığı 18 Mart 2024 tarihinden bu yana 3 bin 924 kişi yaşamını yitirirken, 11 bin 567 kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana bölgede hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54 bin 84’e, yaralananların sayısı ise 123 bin 308’e yükseldi.

İsrail’in yoğun bombardımanı, sağlık altyapısını çökertmiş durumda. Hastaneler işlevsiz hale gelirken, insani yardım girişlerinin engellenmesi bölgede açlık, susuzluk ve salgın riskini artırıyor.



