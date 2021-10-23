Bild'den Erdoğan'ı kızdıracak haber
Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sayfalarına taşıdı.
Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aralarında Almanya Büyükelçisi'nin de bulunduğu, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen büyükelçileri hedef almasını manşetine taşıdı.
"Erdoğan'ın büyükelçilere sert çıkışı: Siz kimsiniz?" başlığını kullanan Bild, Erdoğan için şu ifadeleri kullandı:
- "Otoriter davranışlarıyla öne çıkıyor. İnsan hakları konusunda titiz olmadığı zaten biliniyor. Muhalefete, eleştirmenlere karşı alaycı davranıyor. Kadın hakları ve hukukun üstünlüğü onun için çok da önemli değil."
Sözcü'nün aktardığı habere göre; Bild, Türk Lirası'nın serbest düşüşte olduğunun altını çizdi. Gazetenin Yayın Yönetmeni Yardımcısı Paul Ronzheimer da konuyla ilgili olarak kısa bir video yayınladı. Gelişmeleri "büyük bir endişeyle" izlediklerini anlatan Ronzheimer, "Erdoğan tamamen kendini kaybediyor. Umarım bizi endişelendirecek gelişmeler olmaz. Türkiye'de bu yönetimle artık her şey mümkün görünüyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıtta zam dalgası başlıyor
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Tahminler alt üst! 2 kez güncelledi
- Dolar/TL tahmini için sert güncelleme