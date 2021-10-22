Cumhurbaşkanlığı’ndan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterildi.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterilerek, "Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup, kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir" ifadeleri kullanıldı.
Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Ankara'daki bir grup yabancı misyon şefinin, Türkiye'de devam eden bir davayla ilgili açıklamasının, diplomatik teamüllere aykırı ve uluslararası hukukla çelişen bir davranış olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu ülkelerin diplomatlarının, sosyal medya üzerinden, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülen hukuki bir süreci etkilemeye yönelik açıklamaları kabul edilemez bir girişimdir. Söz konusu diplomatlar bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsız olup, kimseden talimat almadan kendi kararlarını almaya muktedirdir. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk kurallarına ve yargı süreçlerine saygılı olmak zorunda olduğunu hatırlatırız."
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