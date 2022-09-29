Bilim dünyası endişeli: 'Kısırlığa neden oluyor, antibiyotiklere karşı dirençli, hızla yayılıyor...'

29 Eylül 2022 Perşembe, 12:29

Bilim dünyası, cinsel yolla bulaşan ve kısırlığa neden olabilen bir tür enfeksiyonun, "antibiyotiklere karşı dirençli" bir bakteriye dönüşmesinden endişeleniyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, "M. genitalium" veya "M. gen" olarak da bilinen "Mycoplasma genitalium", bugüne dek tedavi için kullanılan her türden antibiyotiğe karşı direnç geliştirdi.

"RADARIN ALTINDA YAYILIYOR"

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Paul Hunter, Daily Mail'e demecinde, M. gen'in olumsuz sağlık sonuçlarına neden olduğuna dair "güçlü kanıtlara" sahip olduklarını söyledi ve şöyle devam etti: "Hastalığı teşhis etmek zor, radarın altında yayılıyor..."

Habere göre M. gen, kadınlarda ağrılı, kanamalı ve şişmiş cinsel organlara ve hatta kısırlığa neden olabilir. Birçok insan ise hiçbir belirti göstermemesine karşın farkında olmadan virüsü yıllarca taşıyabilir. Korunmasız cinsel ilişki ve genital temas yoluyla bulaşabilen hastalık, anneden bebeğe bulaşma riski de taşıyor.

100 YETİŞKİNDEN BİRİ POZİTİF

Cinsel yolla bulaşan bu enfeksiyon ilk olarak 1980'lerde Londra'da tespit edildi, ancak 2019'dan bu yana ABD'de tespit edilmiş bir tek vaka olduğu bildirildi.

Yapılan bazı araştırmalar, "ABD'deki 100 yetişkinden birinin M. gen için pozitif olduğunu" öne sürüyor, ancak uzmanlar, yetişkinlerin beşte birinin hayatlarının bir noktasında virüse yakalanacağını öngörüyor.

Söz konusu bakteriyel enfeksiyon kısırlık, erken doğum ve düşüklerin yanı sıra servikal şişme ve pelvik inflamatuar hastalıkları ile ilişkilendiriliyor.

2021 yılında konuya ilişkin yapılan 10 ayrı çalışmanın analizine göre, M. genine sahip kadınlarda erken doğum riski diğerlerine göre iki kat fazla.

AIDS'TEN DAHA BÜYÜK BİR "KÜRESEL KATİL"

Öte yandan, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBE) ABD'de arttıkça, M. gen'in daha yaygın hale geleceğine dair endişeler var. Ülkede 2021 yılında 2,5 milyon 2020'de ise 2,4 milyon enfeksiyon ile CYBE'ler zirve yaptı.

Antibiotiklere karşı dirençli bakterilerin yılda yaklaşık 7 milyon ölüme katkıda bulunduğu tahmin ediliyor ve bazı uzmanlar söz konusu bakterilerin en az küresel ısınma kadar ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Mevcut tablo, antibiotiklere karşı dirençli bakterilerin, 2021'de 860 bin kişinin ölümüne yol açan AIDS veya 640 bin kişinin ölümüne yol açan sıtmadan daha büyük bir küresel katil olduğunu ortaya koyuyor.