Bilim dünyasında tartışma yaratan öngörü: “Zaman geri akacak”

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hız kesmeden ilerlediği bir dönemde, bazı uzmanlar önümüzdeki yıllarda insan ömrünün radikal biçimde uzayabileceğini öne sürüyor. Hatta bu gelişmelerin, teorik olarak 'zamanın geri akması' gibi yorumlanan bir etki yaratabileceği ve bazı insanların çok uzun süre, hatta 'sınırsız' yaşayabileceği iddia ediliyor.

Bu dikkat çekici öngörü, bilgisayar bilimci ve fütürist Ray Kurzweil tarafından dile getirildi. Daha önce Google’da yapay zekâ mühendisi olarak görev yapan Kurzweil’in değerlendirmeleri, bilim dergisi Popular Mechanics tarafından aktarıldı.

'ÖLÜMDEN KAÇIŞ HIZI'NA DOĞRU

Kurzweil’e göre insanlık, 'ölümden kaçış hızı' (longevity escape velocity) olarak adlandırılan bir eşiğe ulaşmak üzere. Bu kavram, bilimsel ilerlemeler sayesinde insan ömrünün her yıl bir yıldan fazla artması anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle, kişi bir yıl yaşlanırken bilimsel gelişmeler onun ömrüne bir yıldan fazla ekliyor.

Bu durum teorik olarak, insanların biyolojik olarak yaşlanmaya devam etse bile 'kazanılan zamanın' yaşlanmadan daha hızlı artması anlamına geliyor. Bu nedenle bazı yorumcular bu süreci 'zamanın geri akması' şeklinde tanımlıyor.

Kurzweil, bu eşiğe 2029 yılına kadar ulaşılabileceğini öne sürüyor.

BİLİMSEL TEMEL: TIP VE TEKNOLOJİ

Bu iddianın temelinde, özellikle tıp ve biyoteknoloji alanındaki hızlı ilerleme yatıyor. Kurzweil, COVID-19 aşısının kısa sürede geliştirilmesini örnek göstererek, bilimsel inovasyonun hızlandığını vurguluyor.

Ayrıca biyolojik simülasyonlar, genetik analizler ve ileri düzey sağlık teknolojilerinin önümüzdeki yıllarda büyük sıçrama yaratabileceğini belirtiyor. Bu gelişmelerin, hastalıkların daha hızlı tedavi edilmesini ve yaşam süresinin uzamasını sağlayacağı düşünülüyor.

GERÇEKÇİ Mİ, TARTIŞMALI MI?

Ancak bu görüşler bilim dünyasında oldukça tartışmalı. Uzmanlara göre, ortalama yaşam süresinin artması ile 'ölümsüzlük' arasında önemli bir fark bulunuyor.

Bir kişinin ortalama yaşam süresi artsa bile, bu onun kesin olarak çok uzun yaşayacağı anlamına gelmiyor. Kazalar, hastalıklar ve öngörülemeyen riskler hâlâ hayatın bir parçası olmaya devam ediyor.

Kurzweil de bu noktaya dikkat çekerek, bu eşiğe ulaşmanın 'ölümsüzlüğü garanti etmediğini' kabul ediyor.

KANSER VE DİĞER RİSKLER

Öte yandan, önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm hastalıkların tedavi edilmesi de gerçekçi görülmüyor. Özellikle kanser gibi hastalıklar, rastlantısal genetik mutasyonlarla ortaya çıktığı için tamamen ortadan kaldırılması oldukça zor kabul ediliyor.

Bununla birlikte, Kurzweil teknolojik gelişmelerin ölüm risklerini azaltacağını savunuyor. Örneğin sürücüsüz araçlar gibi teknolojilerin, ölümcül kazaların önemli ölçüde azalmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

ETKİLİ BİR İSİM

Ray Kurzweil, teknoloji dünyasında yaptığı öngörülerin birçoğunun gerçekleşmesiyle tanınan bir isim. Geçmişte dizüstü bilgisayarların yaygınlaşması, kablosuz internetin ortaya çıkışı ve bulut bilişimin gelişimi gibi birçok teknolojiyi doğru şekilde öngörmüştü.

Ancak uzmanlara göre, bu son iddia—insan ömrünün 'zamanı geriye çevirecek' kadar uzaması—şu an için bilimsel gerçeklikten çok, ileriye dönük spekülatif bir senaryo olarak değerlendiriliyor.