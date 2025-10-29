Bilim insanından 'Siyah Kuğu' uyarısı: Gizemli misafir bugün Dünya’ya ulaşabilir

NASA’nın asteroit uyarı sistemi tarafından tespit edilen 3I/ATLAS, New York büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız. Kaynağı bilinmeyen bu cisim, kayıtlara geçen üçüncü yıldızlararası nesne olacak.

Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Avi Loeb, gök cisminin 'doğal yollardan oluşmamış olma' ihtimalinin yüzde 30 ila 40 arasında olduğunu öne sürüyor. Loeb’in, bunun gibi pek çok uçuk teorisi mevcut: Yeni görüntülerin, cismin 'yavaşlamak için fren yaptığını' ortaya koyduğuna yönelik iddialar gibi...

DOST MU, DÜŞMAN MI?

Loeb, Harvard araştırmacıları Adam Hibberd ve Adam Crowl ile yayımladığı makalede şu ifadeyi kullandı:

Hipotezimiz, [3I/ATLAS]’ın teknolojik bir yapay eser olduğu ve aktif bir zekâ barındırabileceği yönünde. Bu doğruysa iki olasılık ortaya çıkar: Ya tamamen dostane niyetlerle geliyor, ya da düşmanca.

Loeb, cismin Güneş’e en yakın noktaya 30 Ekim’de ulaşacağını belirtiyor. Kuyruklu yıldızın, yolculuğu sırasında 'kuyruk' ve 'anti-kuyruk' oluşturduğu da UFO meraklılarının iddiaları arasında.

SİYAH KUĞU OLAYI NEDİR?

Loeb, bu durumu bir 'siyah kuğu' olayı olarak tanımlıyor: yani olasılığı son derece düşük, ancak etkisi olağanüstü büyük bir kozmik olay. Bilim insanı, cismin Güneş’in arkasında gizlendiği şu günlerde 'beklenmedik bir şey yapabileceğini' de öne sürüyor.

Daha önce yalnızca üç yıldızlararası gök cismi tespit edilmişti. Bunlardan ilki olan Oumuamua, 2017’de “Güneş ışığını yansıtarak hareket eden ince bir uzay aracı” olabileceği iddialarına konu olmuştu. Loeb, o günlerde de sahneye çıkmıştı, fakat iddiaları tutmamıştı.

ŞU AN NEREDE?

Şu anda Güneş’in arkasında bulunan 3I/ATLAS, bu nedenle teleskoplarla gözlemlenemiyor. Ancak 2 Kasım’da, Avrupa Uzay Ajansı’nın JUICE uzay aracının gözlem yapması planlanıyor.

Cisim, 30 Ekim civarında Mars yörüngesinin içine girecek ve Aralık başında Güneş’in diğer tarafında yeniden görülebilecek. Loeb, bu dönemin Dünya ile olası 'temas tarihi' olabileceğini öne sürüyor.

Her ne kadar paniğe gerek olmadığını vurgulasa da Loeb, insanlara, '29 Ekim’den önce tatile çıkın' tavsiyesinde bulunuyor.

Şaka mı, ciddi mi belli değil; ancak bilim dünyası 3I/ATLAS’ı yakından izlemeye devam ediyor.