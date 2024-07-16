Bilim insanları açıkladı... 'Olağanüstü bir güneş patlaması’ yolda!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:35

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:35

Bilim insanları, Dünya'da yakında felakete yol açabilecek bir güneş parçacığı patlamasının meydana gelebileceği konusunda uyardı.

Mavi gezegenimiz her bin yılda, bu tür bir olaya maruz kalıyor ve uzmanlar, bir sonrakinin hızla yaklaştığını düşünüyor.

Pazar günü Avustralya’da bulunan Charles Sturt Üniversitesi'nden Profesör Alan Cooper ile Pavle Arsenovic tarafından bir güneş patlamasının meydana gelmesi halinde neler olabileceğini detaylandıran bir makale yayımlandı.

Araştırmaya göre, güneş parçacığı patlamaları ozon tabakasına ciddi zarar verebilecek ve dolayısıyla insan yaşamını bir bütün olarak tehdit edebilecek bir kimyasal reaksiyonlar zincirini başlatabilir.

OZONDA RADYASYON MİKTARI ARTARSA…

Cooper ve Arsenovic, "Ozon, zararlı miktarda güneş radyasyonunu emerse insanların görme yetisi ve DNA'ları zarar görür, bu da kanser riskini arttırır ve iklimi etkiler" ifadesiyle uyarılarda bulundu.

Eğer bu gerçekleşirse, bir yıl kadar bir süre için ultraviyole ışın seviyelerinin artışı DNA'ya zarar verebilecek kadar tehlikeli bir seviyeye yükselebilir.

Araştırmacılar açıklamalarına "Eğer Dünya'nın manyetik alanının çok zayıf olduğu bir dönemde bir güneş protonu patlaması meydana gelirse, ozon hasarı altı yıl sürer, UV seviyeleri yüzde 25 artar ve güneş kaynaklı DNA hasarı oranı yüzde 50'ye kadar yükselir" sözleriyle devam etti.

ZAYIF MANYETİK ALAN VE GÜNEŞ PROTONU PATLAMASI

Bilim insanları ayrıca, 'zayıf manyetik alan ve güneş protonu patlaması' olayının aynı anda gerçekleşme olasılığı hakkında da yazdılar ve ne yazık ki bunların birlikte gerçekleşme olasılığının oldukça muhtemel olduğunu belirttiler.

Bir güneş parçacığı patlaması, sadece birkaç bin yılda bir meydana geldiği için yakın zamanda büyük bir risk bulunmuyor. En son patlama, MS 993 yılında meydana geldi ve insanlık bunu atlattı.