Bilim insanları Delta varyantı hakkında uyardı: Aşıya rağmen burunda çoğalıyor

16 Kasım 2021 Salı, 10:03

Hindistan’da ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde dünya genelindeki baskın virüs olan Delta varyantı, hem daha hızlı yayılıyor hem de hastalığın çok daha ağır geçmesine sebebiyet veriyor.

Aşı ve tedavilere de daha hızlı karşılık veren Delta varyantı ile ilgili olarak Reuters’a açıklama yapan La Kolla Bağışıklık Enstitüsü’nden Shane Crotty, “Delta varyantının, süper gücü bulaşması” dedi.

Bilim insanlarının Delta varyantının evrimini yakından izlediğini yazan Reuters, “Şu an kullanılan aşılar ağır hastalığı ve ölümü engellese de hastalığın yayılmasını engelleyemiyor. Virüs halen burunda çoğalmaya devam ediyor ve aşı olan insanlar bile ufak hava damlacıkları aracılığıyla hastalığı bulaştırabiliyor” yorumunu yaptı.

Mayo Clinic’te aşı geliştirme uzmanı olan Dr. Gregory Poland açıklamasında,”Koronavirüsü tamamen yenmek için hastalığın bulaşmasını engelleyen bir Covid-19 aşısı yapılması gerekiyor. O zamana kadar dünya, virüse karşı dayanıksız kalacak” dedi.

BİN 200 KAT DAHA FAZLA VİRÜS TAŞIYOR

İngiliz haber ajansı Reuters, “Delta varyantı bulaşan insanlar burunlarında önceki varyantların bulaştığı insanlara göre bin 200 kat daha fazla virüs taşıyor. Aşı olanlarda bu oran düşüyor yani bu kişilerin hastalığı başkasına bulaştırma ihtimali de daha kısa bir süreyi kapsıyor” ifadesine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü de vakaların yüzde 99.5’inin Delta varyantı olduğunu aktarırken Gamma, Lambda ve Mu varyantlarının da yakından takip edildiğini açıkladı.

Delta varyantının baskın virüs olmasından yola çıkan bilim insanları gelecekteki bütün corona virüsü hastalıklarının Delta varyantından oluştuğunu açıkladı. Delta varyantının “torunlarından” birinin AY.4.2 olduğunu aktaran uzmanlar Birleşik Krallık’taki vakaların yüzde 10’unun bu varyant olduğuna dikkat çekti.

-Sözcü