Bilim insanları uzaydan gelen radyo dalgalarının kaynağını tespit etti

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:41

Güncelleme: 23.01.2025 - 12:41

Araştırmacılar yıllardır, uzayın derinliklerinden gelen son derece kısa ve güçlü enerji patlamaları olan hızlı radyo patlamalarını (FRB) açıklamaya çalışıyor. Bilim insanları, bu patlamaları geldikleri galaksilere kadar izleyerek, böylesine güçlü sinyallerin hangi aşırı koşullar altında ortaya çıktığını anlamayı ümit ediyor.

Araştırmacılar bu patlamalardan birinin kaynağını tespit etti. Önceden belirlenen FRB’ler, çok daha genç galaksilerden geliyordu. Bu nedenle yeni keşif, patlamaların kaynaklarına dair mevcut anlayışı sarsıyor. Bilim insanları, bu keşfin gizemli kozmik olayların çok çeşitli yerlerden geldiğini gösterebileceğini belirtiyor.

Yeni çalışmada incelenen FRB ilk olarak Şubat 2024’te tespit edildi. Temmuz 2024’e kadar devam eden sinyaller sayesinde araştırmacılar, uzaydaki konumunu tespit etmeyi başardı. Bu aşamadan sonra, araştırmacılar teleskoplarını sinyalin kaynağına yönlendirdi ve beklenmedik bir keşif yaptı. Genç bir galaksi yerine, sinyalin 11,3 milyar yaşında ve Dünya’dan sadece iki milyar ışık yılı uzaklıkta olan bir galaksiden geldiği görüldü. Bu galaksi, şimdiye kadar tespit edilen en büyük FRB kaynağı ve genel olarak en büyük galaksilerden oldu.