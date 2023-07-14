Bilim insanları Kuzey Buz Denizi'ndeki keşfe devam ediyor

Çinli bilim insanları, 13. Kuzey Buz Denizi bilimsel seferi için ülkenin ilk yerli üretim kutup buzkıran gemisi Xuelong 2 ile Shanghai kentinden yola çıktı.

Xinhua
Yayınlanma: 14.07.2023 - 08:52
Bilim insanları Kuzey Buz Denizi'ndeki keşfe devam ediyor
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Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen bilimsel gezi, okyanus ortası sırtının jeolojisi ve jeofiziğinin yanı sıra atmosfer, deniz buzu, deniz ve yeraltı çevre araştırmalarının yapılmasını, biyomların ve kirleticilerin incelenmesini amaçlıyor.

Bilimsel sefer, Çin'in Kuzey Buz Denizi'ndeki çevre koruma ve deniz kirliliği değerlendirme yeteneklerini geliştirecek ve okyanus ortası sırt dinamikleri gibi araştırmalar için gerekli temel bilgi ve verileri toplamasını sağlayacak.

Ekip ayrıca kuzey kutbundaki bilimsel keşif gezilerinde uluslararası işbirliğini teşvik etmek için Rusya ve Tayland gibi ülkelerden bilim insanlarıyla birlikte ilgili araştırmalar üzerinde çalışacak.

15.500 deniz mili sürecek bir yolculuğun ardından keşif ekibinin Eylül ayı sonunda Shanghai kentine dönmesi bekleniyor.


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