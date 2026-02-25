Bilim insanlarından 'patlamış mısır kokulu' domates

Çinli araştırmacılar, CRISPR gen düzenleme teknolojisi kullanarak aroması daha güçlü, “patlamış mısır benzeri” kokuya sahip yeni bir domates çeşidi geliştirdi.

Çalışmanın, taşınma ve depolama sırasında domateslerde yaşanan tat kaybı sorununa çözüm sunması hedefleniyor.

Domates, dünya genelinde en çok üretilen ve tüketilen tarım ürünleri arasında yer alıyor.

Ancak uzmanlara göre meyve dalından koparıldıktan sonra başlayan metabolik değişimler, taşınma ve depolama sürecinde aroma kaybına yol açıyor.

Bu durum yalnızca lezzeti değil, tüketici tercihlerini ve ürünün piyasa değerini de etkiliyor.

Araştırmacılar, CRISPR/Cas9 gen düzenleme yöntemiyle domateste aroma oluşumuyla ilişkili iki temel geni değiştirdi. Çalışmada özellikle BADH2 adlı genin işlevi devre dışı bırakıldı.

Bilim insanları, bu müdahalenin ardından “2-asetil-1-pirolin (2-AP)” adı verilen ve patlamış mısır benzeri kokudan sorumlu organik bileşiğin domateste biriktiğini tespit etti.

TAT ARTTI, VERİM DEĞİŞMEDİ

Çalışmada ayrıca SlBADH1 ve SlBADH2 olarak adlandırılan iki gen varyantının birlikte etkisiz hale getirildiği mutasyonlu domates hatlarında aroma seviyesinin belirgin biçimde arttığı belirlendi.

Araştırmacılar, geliştirilen yeni domateslerin çiçeklenme süresi, bitki boyu, meyve ağırlığı, şeker oranı, organik asitler ve C vitamini gibi temel özelliklerde klasik türlerden farklılık göstermediğini kaydetti.

Bu sonuç, “verim kaybı olmadan lezzet artırımı” hedefinin başarıldığı şeklinde yorumlandı.

Journal of Integrative Agriculture dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarlarından Peng Zheng, yeni aromanın ticari domates türlerine aktarılması üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bilim insanlarına göre bu yaklaşım, tüketici tercihlerini artırarak piyasada daha yüksek değer yaratabilecek yeni domates çeşitlerinin geliştirilmesine olanak sağlayabilir.