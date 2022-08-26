Bilim insanlarından büyük keşif: Okyanuslarla çevrili bir Dünya bulduk
Araştırmacılar, Dünya'dan 100 ışık yılı uzakta suyla kaplı bir ötegezegen keşfettiklerini duyurdu. Dünya'nın sadece yüzde 1'i suyla kaplıyken, TOI-1452b olarak adlandırılan ve güneş sistemimizin dışında bulunan gezegenin yaklaşık yüzde 25'inin suyla kaplı olduğu ifade edildi.
Hakemli dergi The Astronomical Journal'da yayınlanan araştırmayı yöneten Dr. Charles Cadieux, "TOI-1452b, bugüne kadar keşfettiğimiz okyanus gezegenleri arasında en iyi adaylardan biri" açıklamasında bulundu.
JAMES WEBB GÖZLEMLEYECEK
Makalede ayrıca, "TOI-1452b'nin Dünya'dan yüzde 70 oranında daha büyük ve suyun sıvı kalması için uygun sıcaklığı sağlayabilen yaşanılabilir bir bölge olduğu" ifade edildi.
Araştırmacı ekip bir sonraki adım olarak, sıvı suyun varlığını doğrulamak amacıyla James Webb Uzay Teleskobu ile TOI-1452b'yi gözlemlemeye hazırlanıyor.
Ötegezegen TOI-1452'nin illüstrasyonu, Benoit Gougeon, Montréal Üniversitesi
Çalışmanın eş yazarı René Doyon, “Yaşanabilir bölgedeki gezegenlerde, bu kadar suyun uzun süre varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğini görmeliyiz” ifadelerini kullandı.
FARKLI OLASILIKLAR DA VAR
Öte yandan, TOI-1452b'nin bir okyanus gezegeni olmamasının da mümkün olduğunu belirten araştırmacılar, "Dünya'nın yarısından daha az demir içeriğine sahip çıplak bir kaya gezegeni veya düşük moleküler ağırlıklı bir atmosfere sahip karasal bir gezegen" olabilme ihtimalini de göz önünde bulunduruyorlar.
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