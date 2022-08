Bilim insanlarından zorlu görev: Hedef, dünyayı soğutmak

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:01

New York'taki Cornell Üniversitesi tarafından yönetilen araştırma, Güneş radyasyonu ya da güneş jeo-mühendisliği adı verilen yöntemle, Dünya'nın stratosferine sülfat aerosolleri enjekte ederek fazla güneş ışığını Dünya'nın atmosferinden sektirmeyi amaçlıyor.

Böylelikle iklim değişikliğinin azalması ve Dünya'da aşırı ısınmanın önlenmesi hedefleniyor.

ASİT YAĞMURLARI

Bilim insanları, bu stratejiyi nasıl gerçekleştireceklerini titiz ve sistematik bir şekilde değerlendiriyor, ancak iklimi sülfat gibi bilinen bir kirleticiyle soğuturken ortaya çıkacak olumsuz ve bilinmez etkileri de göz önünde bulunduruyorlar.

Bu belirsizliklerin yağış değişimlerinden asit yağmurlarına kadar uzanabileceği ifade ediliyor.

"ÖNLEM ALSAK DA KÖTÜLEŞECEK"

Araştırmacı ekibin makalesi, Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlandı; Cornell Atkinson ve Ulusal Bilim vakıfları tarafından destekleniyor. Makalede, farklı seçenekleri araştıran senaryolar listeleniyor ve yeni iklim modeli simülasyon sonuçları sunuluyor.

Cornell's Mühendislik Koleji'nden kıdemli araştırma ve öğretim görevlisi Doug MacMartin, konuya ilişkin demecinde şu ifadelere yer verdi:

“İklim değişikliği, agresif önlemler alsak bile daha da kötüleşecek (...) Önümüzdeki on yıllarda, diğer iklim değişikliği azaltma stratejilerinin güneş ışığını yansıtma yöntemleri ile birbirlerini tamamlayıp tamamlamadığı konusunda zor kararlarla karşı karşıya kalacağız..."