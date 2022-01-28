Bilimsel araştırma ortaya koydu: Türkiye'nin pandemi karnesi

28 Ocak 2022 Cuma, 10:28

Almanya’da 1900’lerin başında kurulan ve dünyanın en etkili 50 düşünce kuruluşu arasında gösterilen Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü, hükümetlerin corona virüsü salgınına karşı nasıl hareket ettiğiyle ilgili kapsamlı bir rapor ve analiz hazırladı.

Sözcü'nün haberine göre; Raporda, 11 ülkeyi "popülist" olarak adlandıran kurum, ABD, Birleşik Krallık, Brezilya, Türkiye, Hindistan, Çekya gibi ülkeleri yöneten hükümetlerin salgınla mücadele kapsamında yetersiz kaldığını ve pandemiyi iyi yönetemediklerini aktardı.

"TEPKİ ÇEKMESİ MUHTEMEL YASAKLARI ALMADILAR"

Bu ülkelerde corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle ölüm oranının diğer ülkelere göre iki kattan daha fazla olduğu belirtilirken, bu hükümetlerin “tepki çekmesi muhtemel” yasakları almaktan imtina ettiği de kayıtlara geçti.

Bu adımlar sebebiyle gereksiz yere insanların öldüğü belirtilirken araştırmayı yürüten uzmanlardan Michael Bayerlein, Google verilerine göre bu ülkelerde insanların 2020’de sokağa çıkma oranları daha yüksekken, bu ülkelerde aşırı ölüm oranının yüzde 18 olduğu fakat sıkı yasakların uygulandığı ülkelerde ise aşırı ölüm oranının yüzde 8 olduğu belirtildi.

Araştırmada, ABD, Birleşik Krallık, Brezilya, Polonya, Slovakya, Çekya, Macaristan, Hindistan, Meksika, İsrail ve Türkiye’den verilerin kullanıldığı aktarıldı.

Araştırmada bu ülkelerde salgını ve bilimsel bulguları hor görme alışkanlığının da mevcut olduğu belirtilirken, bu sebeple bu ülkelerde yaşayanların da salgını ve yasakları ciddiye almadığı öne sürüldü.

İsveç, Norveç, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta görevli bilim insanları verileri inceledikten sonra ölüm oranlarının en çok ABD, Brezilya, Hindistan ve Birleşik Krallık’ta kayıtlara geçtiğini aktardı.