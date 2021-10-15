Bill Clinton: Eski ABD Başkanı 'koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon' nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Bill Clinton'ın Salı günü California'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın Irvine Tıp Merkezi'nde, "koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon" nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Salı günü California'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın Irvine Tıp Merkezi'nde, "koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon" nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
Angel Ureña, Clinton'ın iyileştiğini, moralinin de iyi olduğunu kaydetti.
Hastane yetkilileri de Clinton'ın tedaviye olumlu yanıt verdiğini açıkladı.
Tedavisi yoğun bakımda süren Clinton'a damardan antibiyotik veriliyor.
Clinton'ın yakında taburcu edilmesi bekleniyor.
'Kan enfeksiyonu' şüphesi
ABD basınında, 75 yaşındaki Clinton'ın kan enfeksiyonu şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı yönünde haberler yayımlandı.
Bill Clinton, 2004 yılında kalp ameliyatı olmuştu.
Kasım 1992'de George Bush'u yenerek ABD'nin 42. Başkanı seçilen Clinton, 1996'da Bob Dole karşısında seçimleri kazanmış ve 20 Ocak 2001'e kadar görev yapmıştı.
Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton ise 2001'de New York Senatörü seçilmiş, 2009'da ABD Dışişleri Bakanı olmuş, 2016'da ise başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yenilmişti.
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