Bill Gates, yapay zekanın kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:25

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 13:25

Milyarder iş insanı Bill Gates, yapay zeka alanındaki gelişmelerden "heyecan" ve "ilham" duyduğunu, bu gelişmelerin "iyilik" için kullanılması halinde eğitim, sağlık, iş ve yaşam tarzlarını iyileştirirken aynı zamanda küresel eşitsizlik ve yoksulluğu da azaltabileceğini söyledi.

Bill Gates, devletlerin, "kötü niyetli" güçlerin dünyayı yönetmek için robotları kullanmasını engellemek için robot gelişimini kontrol altına alması gerektiğini dile getirdi.

Gates, "Çoğu icat gibi yapay zeka da iyi ya da kötü amaçlar için kullanılabilir. Hükümetlerin riskleri sınırlandırmanın yolları üzerinde özel sektörle birlikte çalışması gerekiyor. Bir de yapay zekaların kontrolden çıkma ihtimali var. Bir makine, insanların bir tehdit olduğuna karar verebilir, kendi çıkarlarının bizimkilerden farklı olduğu sonucuna varabilir ya da bizi umursamayı bırakabilir mi?" dedi.

İnsan beynine kıyasla "salyangoz hızında" çalışacak kadar hızlı düşünecek süper zeki teknolojilerin geliştirileceğini belirten Gates, "Bir insan beyninin yapabildiği her şeyi yapabilecek, ancak hafızasının büyüklüğü ya da çalışma hızı konusunda herhangi bir pratik sınırlama olmayacak. Bu çok büyük bir değişim olacak" ifadelerini kullandı.

"FIRSATLAR VE SORUMLULUKLARLA DOLU"



Gates, "Bu güçlü yapay zeka robotları, bilindiği gibi, muhtemelen kendi hedeflerini belirleyebilecekler. Bu hedefler ne olacak? İnsanlığın çıkarlarıyla çatışırlarsa ne olacak? Bunların geliştirilmesini engellemeye çalışmalı mıyız? Bu sorular zamanla daha da önem kazanacak" diye ekledi.

Yapay zeka çağının, "fırsatlar ve sorumluluklarla dolu" olduğuna dikkat çeken Gates, "Bilgisayar devrimi ve İnternet devrimine dahil olduğum için şanslıyım. Bu an için de aynı şekilde heyecanlıyım. Bu yeni teknoloji her yerde insanların yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Aynı zamanda dünyanın, yapay zekanın olumsuz yanlarının faydalarından çok daha ağır basması ve nerede yaşarsa yaşasın ya da ne kadar parası olursa olsun herkesin bu faydalardan yararlanabilmesi için yolun kurallarını belirlemesi gerekiyor" dedi.