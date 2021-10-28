Bill Gates’in son büyük yatırımı: Karbon üretim yapmayı hedefleyen Neutral Foods

28 Ekim 2021 Perşembe, 10:15

Plitch, kişisel nedenlerle CEO olarak istifa ettikten sonra şirket, şimdi New Hampshire mandıra çiftçisi Marcus Lovell Smith tarafından yönetiliyor.

Portland, Oregon merkezli Neutral markasına ait karton sütün ön tarafında, büyük harflerle yazılmış kısa bir mesaj var: "Bu süt iklim değişikliğiyle savaşıyor." Şirket, web sitesinde organik süt için dengelenen CO2 miktarını listeliyor. Şirket, emisyonları mümkün olduğunca azaltmak için mandıralarla birlikte çalışıyor.

ABD’DEKİ İLK KARBON NÖTR GIDA

Bill Gates tarafından; enerji üretimi, gıda üretimi ve sanayii gibi sektörlerde iklim değişikliğini hafifletebilecek, fosil yakıtların ve karbon emisyonlarının kullanımını azaltabilecek teknolojilerin geliştirilmesi için kurulan Breakthrough Energy Ventures’tan Carmichael Roberts yapılan yatırımla ilgili olarak şunları söyledi:

"Çok sayıda tüketicinin, satın alma kararlarında iklim değişikliğini göz önünde bulundurmaya başladığına inanıyoruz."

ABD’deki ilk karbon nötr gıda markası olduğunu iddia eden Neutral’ın CEO’su Marcus Lovell Smith, "Tüketiciler bu sütü satın aldığı için iklim azaltma teknolojileri ve projelerine doğrudan mandıra çiftliklerine yatırım yapıyoruz" diyor.

TÜM KÜRESEL EMİSYONLARIN YÜZDE ÜÇÜ SÜT ÜRÜNLERİNE AİT

Markaya ait sütler yakın zamanda ülke çapında raflara çıktı. Breakthrough Energy Ventures’ın yatırım komitesinin lideri Carmichael Roberts, "Sonuç olarak, süt ürünleri, tüm küresel emisyonların yüzde 3’ünü oluşturuyor. Neutral Foods da emisyonları azaltmak için çiftçilerle birlikte çalışarak iklim üzerindeki en büyük etki alanlarından birine hitap ediyor" diyor.

Şirket, sığır yemi yetiştirmek için kullanılan gübreden dağıtım kamyonlarına ve şişeleme tesislerine kadar süt ürünlerinin karbon ayak izini incelemek için araştırmacılarla çalıştı. Ardından, çiftçilerin karşılayamayacakları müdahaleler için ödeme yaparak mandıra çiftçileriyle ortaklık kurmaya başladı. Smith, bazı mandıraların karbon ayak izlerini küçültmek için önemli adımlar atmış olduğunu ancak çoğunun hâlâ değişiklik yapabileceği geniş bir alan olduğunu söylüyor.

Şirket ayrıca, yeni sistemler kurarak metan kaynağı olan gübreyi yönetmek için çiftçilerle birlikte çalışıyor. Bazı çiftliklerde, bazı emisyonların dengelenmesine yardımcı olmak için meralara ağaç dikmeyi planlıyor. Smith geliştirdikleri çözümler için, "Teknolojiden bağımsız bir yaklaşımımız var" diyor.

DİĞER GIDA ÜRÜNLERİ İÇİN DE KARBONSUZ ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Kalan emisyonları dengelemek için marka, metan çürütücü kullanan daha büyük mandıralar, gübreyi enerjiye dönüştüren ekipmanlar dahil olmak üzere süt endüstrisinin diğer bölümlerinden sertifikalı ofsetler satın alıyor. Şirket ayrıca, örtü bitkileri dikmek gibi çiftliklerde toprakta karbonu tutabilecek “rejeneratif” tarım çözümlerine de yatırım yapabilir, ancak Smith, bu tekniklerin tam olarak ne kadar karbon tutabileceğini ve ne kadar süre kalacağını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Smith, şirketin ilerleyen zamanlarda diğer gıda türlerinin karbonsuz versiyonlarını da satmayı planladığını, ancak iklim açısından önemi nedeniyle süt ürünleri ile başlamak istendiğini belirtiyor. Bitki bazlı süt ürünleri satışlarda hızla artıyor olsa da çoğu tüketicinin hâlâ hayvansal gıda olanını satın aldıklarına dikkat çekiyor:

"Mandıraya büyük bir ayak izine sahip olduğu için başladık. Ama aynı zamanda, bildiğiniz gibi, bugün bile hâlâ Amerika’da evlerinin yüzde 93’ünün buzdolabında süt olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla oldukça evrensel bir gıda maddesi ve bu nedenle başlamak için önemli bir yer."

Kaynak: Sözcü