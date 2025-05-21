Bin Ladin’i öldürdüğünü iddia eden asker operasyondan ne kadar kazandığını açıkladı

O'Neill, yıllardır El Kaide liderinin ölümünden sorumlu kişi olduğunu öne sürüyor ve bu süreçte yaşadıklarını kamuoyuyla açık şekilde paylaşıyor. Hatta kısa süre önce Netflix’te yayımlanan 'ABD'nin İnsan Avı' belgeselinde de yer aldı.

O’Neill’ın bu iddiası, aynı operasyonda yer alan bir diğer özel harekat askeri olan Matt Bissonnette tarafından da dile getirilmişti. Ancak kamuoyunda daha çok O'Neill ön planda yer aldı.

"SIRADAN ADAMLARDIK, MAAŞLA GEÇİNİYORDUK..."

Mayıs 2011'de gerçekleşen operasyon sonrası çok sayıda röportaj veren O’Neill, ilk kez bu görevden ne kadar kazandığını 'Ticaret Sırları' adlı bir podcast programında açıkladı.

Programın sunucusu Jason Tartick’in, "Operasyona gittiğinde cebinde ne kadar paran vardı?" sorusuna O’Neill şu yanıtı verdi:

“Maaşımla geçiniyordum. İki haftada bir yaklaşık 2 bin 500 dolar alıyordum.”

Kendisi gibi diğer askerlerin de 'sıradan insanlar' olduğunu vurgulayan O’Neill, aynı zamanda Kaptan Richard Phillips’in Somali korsanlarının elinden kurtarılması operasyonuna da katıldığını hatırlattı.





"KAPTANI KURTARDIK AMA HALA BEŞ PARASIZDIK"

“Kızımın okulundaki Paskalya çay partisine gitmiştim. O sırada telefon geldi: Somali korsanları Kaptan Phillips’i kaçırmış. Ekibimi göreve çağırdılar” diyen O’Neill, olaydan sadece 15 saat 46 dakika sonra Hint Okyanusu’nda yapılan sayımda yer aldığını ve operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

O’Neill, şöyle devam etti:

“Kaptan Phillips’i kurtardık ama yine de parasızdık. Bu adamlar kendi çimlerini biçiyor, ev kredilerini ödeyemiyor ama çağrı gelince göreve gidiyorlar.”

BİN LADİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

O’Neill, Netflix belgeselinde 11 Eylül saldırıları sonrası başlatılan küresel takibin ve “Operation Neptune Spear” (Neptün Mızrağı Operasyonu) kapsamında bin Ladin’in Pakistan’da saklandığı yerin bulunmasını ve terör örgütü liderinin öldürülmesini anlatıyor.

Usame bin Ladin, Pakistan'ın Abbottabad kentindeki evinde göğsünden ve başından vurularak öldürülmüş, cesedi ABD ordusu tarafından denize gömülmüştü.

Her ne kadar hem O’Neill hem de Bissonnette, ölümcül kurşunu sıkan kişi olduklarını iddia etse de, ABD hükümeti bugüne dek kimin öldürdüğünü resmen açıklamadı. Bu tutum, özel kuvvetlerin 'gizliliğe sadakat' ilkesiyle de örtüşüyor.