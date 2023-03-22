Bina çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi kurtarıldı
Katar'da bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi ise sağ kurtarıldı.
Katar'ın başkenti Doha'da bir binanın çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doha'nın Bin Durhem bölgesinde 4 katlı bir binanın çöktüğü ifade edildi.
Çöken binada bulunanlardan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise sivil savunma ekipleri ile ilgili birimler tarafından kurtarıldığı aktarıldı.
Sivil savunma ekipleri ile ilgili birimlerin binada kimsenin kalmadığından ve bölge sakinlerinin sağlığından emin olmak için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.
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