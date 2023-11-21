Binance CEO’su Changpeng Zhao suçlamaları kabul etti, istifa ediyor! Peki şimdi ne olacak?

Yayınlanma: 21.11.2023 - 22:36

Güncelleme: 21.11.2023 - 22:38

Kripto para dünyasının devi Binance, sarsıcı bir gelişmeye sahne oluyor. CEO Changpeng Zhao'nun kara para aklama suçlamalarını kabul etmesi ve istifa kararı, kripto piyasalarında dalgalanmalara neden oldu. Reuters'ın aktardığına göre, ABD'deki yasal süreçlerde suçlamaları kabul eden Zhao'nun anlaşma yoluna gitmesi bekleniyor. Ancak bu durum, Binance'in geleceği ve kripto para piyasasının nasıl etkileneceği konusunda birçok soruyu beraberinde getiriyor.

Reuters'ın aktardığına göre, Changpeng Zhao'nun ABD'de yasaları ihlal ettiğini itiraf edeceğini ve anlaşmaya gideceğini açıkladı.

Diğer bir kaynak, Zhao'nun savcılıkla yaptığı anlaşma karşılığında 4 milyar doların üzerinde bir ceza ödeyeceğini söyledi.

Changpeng Zhao’nun Seattle'da federal mahkemeye çıkıp savunma yapması bekleniyor.

4 milyar doların üzerinde ceza

ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC Washington’da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.

SEC, Binance’in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini söylemişti.

Dün akşam, Binance'in ABD'de devam eden soruşturma ve davalarının sona erdirilmesi için 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi talep edildiği bildirilmişti.