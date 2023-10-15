Ferrari 'kripto para' ile ödeme alacak

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:36

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:36

İtalyan lüks spor araba üreticisi Ferrari, araçları için kripto para ödemelerini kabul ettiğini duyurdu.

Böylelikle üst seviye araba dünyasında kıymetli bir adım attı.

Reuters’ın haberine göre şirket, bu seçeneği ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde tanıttı.

Ferrari'nin Baş Pazarlama ve Ticaret Sorumlusu Enrico Galliera, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu adımı pazar ve bayi talepleri doğrultusunda attıklarını belirtti.

Ferrari, kripto ödemeler için başlangıçta büyük kripto ödeme işlemcilerinden biri olan BitPay'i kullanacak ve Bitcoin, Ether, ve USDC gibi önemli kripto paralarla işlem yapılmasına izin verecek.

1800'DEN FAZLA ARAÇ SATTI

Şirket, kripto para ödeme planlarını gelecek yılın ilk çeyreğinde Avrupa'ya genişletmeyi hedefliyor.

Ferrari'nin en büyük bölgesi olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA), bu yılın ilk yarısında toplam araç sevkiyatının yüzde 46'sını temsil ediyor.

2022 yılında dünya genelinde 13 bin 200 araç satan İtalyan şirketi, araç fiyatlarını 200 bin eurodan başlayarak 2 milyon euroya kadar çıkarıyor.

Ferrari, yılın ilk yarısında Amerika'da 1,800'den fazla araç sattı. Galliera, Ferrari'nin kripto para ile kaç araç satacağına dair spesifik bir sayı vermedi, ancak şirketin sipariş portföyünün güçlü olduğunu ve 2025 yılına kadar tamamen dolu olduğunu belirtti.