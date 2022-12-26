Binlerce ev elektriksiz kaldı 17 kişi öldü

26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:18

Japonya'nın büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı,17 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer, binlerce evde elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Yerel medya, bazı bölgelerde 24 saat içinde neredeyse bir metre kar yağışı görüldüğünü söyledi.

Japonya hava durumu ajansı, arabaların yoğun karda yollarda mahsur kalmasının ardından, etkilenen bölgelerde yaşayanları mümkün olduğunca seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

Hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada, 17 Aralık'tan bu yana karda 17 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Ulusal yayın kuruluşu NHK, ölenler arasında kar temizlerken çatıdan düşen bir adam ve bir arabada karbon monoksit zehirlenmesi şüphesiyle ölü bulunan bir kadının da bulunduğunu bildirdi.

Hokkaido bölgesinde son günlerde yağan karın elektrik hatlarını çökertmesi nedeniyle binlerce ev elektriksiz kaldı.