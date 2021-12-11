BioNTech aşısı hakkında yeni araştırma: Üç doz aşının Omicron’a karşı etkinliği açıklandı
Omicron varyantına karşı aşıların etkinliğine dair yeni bir araştırma yapıldı. Üç doz Pfizer/BioNTech aşısı yeni varyanta karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağladığı belirtildi.
İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı'nın araştırması "üçüncü doz aşının" önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Bilim insanları 581 Omicron ve binlerce Delta vakasından elde edilen verileri analiz etti. Tez doz olarak uygulanan AstraZeneca ve iki dozluk Pfizer/BioNTech aşısının yeni varyanta karşı etkinliği incelendi. Moderna ve Jonhson and Johnson aşıları yeterli veri olmadığı için çalışmanın dışında tutuldu.
SONUÇLARI DOĞRULADI
NTV’nin haberine, üç doz Pfizer/BioNTech aşısı yeni varyanta karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağladı. Veriler iki doz aşılanmış kişilerde oluşan antikorların virüsü dışarı atma kabiliyetinde 40 kat azalma olduğunu gösteren laboratuvar sonuçlarını ise doğruladı.
Araştırmacılar, İngiltere'de bu ayın ortasından itibaren vakaların büyük çoğunluğunu Omicron varyantının oluşturacağını öngörüyor.
Mevcut şartlarda ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha virüse yakalanacağı tahmin ediliyor.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
- Seren Serengil hastaneye kaldırıldı
- Müge Anlı'da hareketli anlar
- Zonguldak'ta korkutan patlama: Yaralılar var
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Netflix'te kesinlikle izlenmesi gereken 20 dizi
- Habertürk sunucusu Ersoy'dan 'tuvalet kağıdı' tepkisi
- Ergin Ataman'dan TBF'ye tepki
- Katar'dan dikkat çeken fotoğraf karesi
- İmamoğlu çağrı yaptı, Mercedes’ten açıklama geldi