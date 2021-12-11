BioNTech aşısı hakkında yeni araştırma: Üç doz aşının Omicron’a karşı etkinliği açıklandı

11 Aralık 2021 Cumartesi, 10:24

İngiltere Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı'nın araştırması "üçüncü doz aşının" önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilim insanları 581 Omicron ve binlerce Delta vakasından elde edilen verileri analiz etti. Tez doz olarak uygulanan AstraZeneca ve iki dozluk Pfizer/BioNTech aşısının yeni varyanta karşı etkinliği incelendi. Moderna ve Jonhson and Johnson aşıları yeterli veri olmadığı için çalışmanın dışında tutuldu.

SONUÇLARI DOĞRULADI

NTV’nin haberine, üç doz Pfizer/BioNTech aşısı yeni varyanta karşı yüzde 75 oranında etkinlik sağladı. Veriler iki doz aşılanmış kişilerde oluşan antikorların virüsü dışarı atma kabiliyetinde 40 kat azalma olduğunu gösteren laboratuvar sonuçlarını ise doğruladı.

Araştırmacılar, İngiltere'de bu ayın ortasından itibaren vakaların büyük çoğunluğunu Omicron varyantının oluşturacağını öngörüyor.

Mevcut şartlarda ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha virüse yakalanacağı tahmin ediliyor.