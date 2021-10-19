Biontech onlanlara iyi haber... İngiltere’den ‘Türkiye’ kararı

19 Ekim 2021 Salı, 13:25

İngiltere uluslararası seyahat güncellemesi yayınlayarak Ekim 2021'de uluslararası seyahat kurallarında yapılan değişikliklere yer verdi. İngiliz makamlarınca onaylanmış aşılardan (AstraZeneca, BioNTech, Moderna, Janssen) olmuş kişiler, seyahattlerinden 14 gün önce Covid-19 testi yaptırma zorunluluğu kalmadı.

Söz konusu kararla birlikte; kişilerin İngiltere’ye varışta beyan edecekleri adreste karantinaya girme ve varışlarını izleyen sekizinci günde PCR testi yaptırma zorunluluğu da kaldırıldı. Seyehat edecek kişiler, sadece yolcu takip formunu (passenger locator form) doldurması ve İngiltere’ye varıştan sonra ikinci günde PCR testi yaptırması gerekecek.

Bunun yanı sıra, 11 Ekim Pazartesi günü saat 04.00 itibarıyla aralarında Güney Afrika, Brezilya, Meksika ve Tayland'ın da bulunduğu 47 ülke kırmızı listeden çıkarıldı.

"BU LİSTEYİ İNCELEME ALTINDA TUTACAĞIZ"

“İngiltere’de olduğu gibi birçok ülkede şu anda baskın olduğu gerçeği de dahil olmak üzere dünyadaki varyantların en son kanıtları göz önüne alındığında, kırmızı listeyi önemli ölçüde azaltmayı başardık” ifadeleri kullanılan açıklamada, “Ancak, kırmızı listede tuttuğumuz az sayıda ülkede Mu ve Lambda varyantlarının varlığından endişe duyuyoruz. Bu listeyi inceleme altında tutacağız” ifadesi kullanıldı.

AŞILANMAMIŞ KİŞİLER...

İngiltere’de onaylı aşılarla aşılanmamış yolcuların ise varışları öncesinde son 72 saat içinde PCR testi yaptırmaları, İngiltere’ye varışlarını izleyen 10 gün süresince beyan edecekleri adreste karantinaya girmeleri ve karantinanın 2. ve 8. gününde PCR testi yaptırmaları gerekiyor.

Bu durumdaki yolcular, arzu etmeleri halinde, tercihlerini İngiltere’ye varışta ibraz edilen yolcu takip formunda (passenger locator form) belirterek ve önceden rezerve ettirerek yaptırılacak beşinci gün testini yaptırarak, karantinalarını erken sonlandırabilecek.

BİN STERLİNLİK PCR YERİNE 72 STERLİNE ANTİJEN

Açıklamada önemli bir diğer konu ise PCR zorunluluğu yerine antijen testine izin verilmesi. PCR testleri özellikle Londra gibi şehirlerde 4 kişilik bir aile için 1000 sterlini geçiyor. Halbuki bir antijen testi hem çok daha hızlı sonuç verirken hem de kişi başı 18 sterline bulunabiliyor. Bu da 4 kişilik bir aile için 72 sterline düşen bir maliyet anlamına geliyor.

Kaynak: UK.gov/Dünya