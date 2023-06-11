BioNTech, tazminat davası ile karşı karşıya

Yayınlanma: 11.06.2023 - 15:06

Güncelleme: 11.06.2023 - 15:06

İki hukuk firması, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu ve mRNA bazlı Covid-19 aşısının kalıcı sağlık sorunlarına sebep olduğu iddiası ile BionTech'e tazminat davası açtı.

Orta yaşlı bir sağlık çalışanında aşı sonrası kalp ritim bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların görüldüğü iddia edilen davada, 150 bin Euro (yaklaşık 3.8 milyon TL) talep edildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, bu dava, Hamburg bölge mahkemesinde görülecek olan ve toplamda 1 milyon Euro'ya (yaklaşık 25 milyon 160 bin TL) ulaşan tazminat davalarından yalnızca bir tanesi oldu.

İngiliz Financial Times gazetesi, şirketlerden birinin Düsseldorf merkezli Rogert & Ulbrich olduğunu ve diğer şirketin ise Mainz merkezli Casar-Preller olduğunu duyurdu. Gazete her iki şirketin de geçmişte Alman otomotiv markası Volkswagen’in dizel yakıt skandalından hukuki zafer kazandığının altını çizdi.

Ulbrich ayrıca, kan testleri yapılan bazı müvekkilerinin, bilim insanlarının gerçek olmadığını söylediği "aşı kaynaklı bağışıklık yetmezliği sendromu" ya da bilinen adıyla "V-AIDS" mağduru olduklarını gösterdiğini iddia etti.

Ulbrich Financial Times'a yaptığı açıklamada, Alman medyasında çıkan ve kendisini komplo teorisyeni olarak gösteren haberlerin, ilaç şirketlerini korkutmak konusunda "iyi bir iş çıkardığını" söyledi.

BIONTECH KENDİNDEN EMİN

BionTech tarafından davalara ilişkin yapılan açıklamada, aşının nörolojik yan etkisinin yanı sıra kalp iltihabı olarak bilinen miyokardite sebep olduğu hakemli dergiler tarafından ispat edilmiş olmasına karşın, davaların reddedileceği konusunda kendinden emin olduğu ifade edildi.

BioNTech, "Aşının güvenlik profilinin sürekli olarak izlenmesi ve dünya çapında 2,6 milyar dozdan fazla Covid-19 aşısının uygulanmasının ardından, bugüne kadar ilgili ürün bilgilerinde zaten listelenenler dışında potansiyel yan etkiler tespit edilmemiştir" dedi.