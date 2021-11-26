BioNTech’ten Nu varyantı açıklaması: Aşı etkili mi?
Pfizer ile birlikte koronavirüs salgınına karşı aşı geliştiren Almanya merkezli BioNTech'ten Nu varyantı ile ilgili bir açıklama geldi.
Özlem Türeci ile Uğur Şahin’in kurucu ortakları arasında yer aldığı BioNTech, Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’e açıklama yaptı.
Son dönemde Afrika’da tespit edilen ve hızla yayılarak başta Avrupa ve Asya’da panik yaratan Nu varyantı ile ilgili açıklamada dikkat çekici ifadeler yer aldı. BioNTech sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Şu an uzmanların endişelerini anlıyoruz ve B.1.1.529 (Nu varyantının bilimsel adı) ile ilgili çalışmalara hız verdik. Şu ana kadar gözlemlediğimiz diğer varyantlardan önemli farklılıkları var. Başak proteininde fazladan mutasyon gözleniyor” dedi.
Sözcü'nün haberine göre; en geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden yeni verilerin geleceğini açıklayan yetkili bu veriler ışığında Nu varyantı için yeni bir aşı yapılmasına gerek olup olmayacağını aktardı.
Yetkili, "Eğer BioNTech aşısının yeni varyanta karşı etkisi olmadığını tespit edersek harekete geçeceğiz. Pfizer ve BioNTech, aylar öncesinden yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda mRNA aşısının 6 hafta içinde güncellenebilmesi ve yeni aşıların 100 günde teslim edilebilmesi için çalışma yapmıştı. Bu amaçla şirket varyant bazlı aşılar için klinik deneylere başladı" ifadelerini kullandı.
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