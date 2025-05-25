Bir asrın sessizliği bozuldu Kayıp denizaltı ilk kez görüntülendi

Pasifik Okyanusu’nun yaklaşık 400 metre derinliğinde yatan USS F-1 denizaltısı, Massachusetts merkezli Woods Hole Oşinografi Enstitüsü (WHOI) tarafından Şubat ve Mart 2024’te yapılan dalışlarda ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Denizaltı, 17 Aralık 1917’de başka bir gemiyle çarpışması sonucu sadece 10 saniye içinde battı ve 19 mürettebat yaşamını yitirdi. Kazadan kurtulanlar olsa da denizaltının enkazı ancak yaklaşık 60 yıl sonra keşfedilebilmişti.

Araştırma ekibi, denizaltının bulunduğu noktaya insanlı dalış aracı “Alvin” ve otonom dalış aracı “Sentry” ile ulaştı. Bu yüksek teknolojili araçlarla sadece görüntü alınmakla kalınmadı, aynı zamanda detaylı sonar haritalar ve üç boyutlu dijital modeller de oluşturuldu.

WHOI Alvin Grubu yöneticisi Bruce Strickrott, “Bir donanma mensubu olarak, USS F-1 enkazını görmek ve oraya saygı sunmak derin bir onurdu” dedi.

Araştırmaya ABD Donanması, Deniz Tarihi ve Miras Komutanlığı (NHHC) ile Ulusal Bilim Vakfı (NSF) da katıldı. Alvin’in kameraları sayesinde, denizaltıyı saran deniz yaşamı da incelendi, batığın zaman içinde nasıl bir ekosistem oluşturduğu belgelendi.





Ek olarak, aynı bölgede 1950 yılında düşen bir deniz torpido bombardıman uçağı da incelendi.

Ekibin eş lideri Anna Michel, “Bu dalışlar teknik bilgi ve özel ekipman gerektiriyordu. Amaç yalnızca görüntü almak değil, aynı zamanda bu alanlara gösterilmesi gereken saygıyı da gözetmekti” ifadelerini kullandı.





Dalışlar sonrası araştırma gemisi Atlantis’te düzenlenen anma töreninde, hayatını kaybeden her denizci için bir kez gemi çanı çalındı. NHHC su altı arkeoloğu Brad Krueger, törenle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Tarih ve arkeoloji, en temelde insanlarla ilgilidir. Bu nedenle, hayatını kaybeden denizcilerin isimlerini tek tek anmak bizim sorumluluğumuzdu.”