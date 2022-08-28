Bir ay önce 1,34 milyar dolar kazanan 'piyango talihlisi' hâlâ ortaya çıkmadı

28 Ağustos 2022 Pazar, 13:57

Bir benzin istasyonunda satılan biletin sahibi, 6 rakamı da bilerek geçen ay şans oyunun tarihindeki en büyük ikinci ikramiyenin sahibi olmuştu.

300 MİLYONDA BİR İHTİMAL...

Altı rakamı birden tutturma ihtimalinin 300 milyonda bir olduğu açıklanmıştı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; önceki çekilişteki sayıları tutturan olmaması sebebiyle büyük ödül giderek yükselmiş, ikramiye biriktikçe oyuna ilgi de artmıştı.

Bununla birlikte yetkililer, bilet sahibinin ikramiyeyi kazandığını bilmeme veya henüz kendisini hazır hissetmediği için kendileriyle temasa geçmeme ihtimalleri olduğunu söyledi.

Mega Millions Illinois Müdürü Harold Mays şöyle konuştu:

"Ödül kazandığını bilip bilmediğini bilmiyoruz. Bu yüzden herkesi biletini kontrol etmeye çağırıyorum."

BİR YIL SÜRESİ VAR

Kurallara göre talihlinin, ikramiyeyi almak için çekiliş tarihinden sonra bir yıl süresi var. 250 bin dolardan fazla para kazananların kimliği isteğe bağlı olarak gizlenebiliyor. Ödül bu süre içerisinde talep edilmezse, para eyalet yönetimlerine geri dağıtılıyor.

Mega Millions tarihinin tek kişiye çıkan en büyük ödülü 2018'de 1,5 milyar dolarlık ikramiye olmuştu.