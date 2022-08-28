Bir ay önce 1,34 milyar dolar kazanan 'piyango talihlisi' hâlâ ortaya çıkmadı
ABD'de Mega Millions piyangosunda 1,34 milyar dolar kazanan kişinin kimliği gizemini koruyor. Illinois eyaletindeki talihli yaklaşık bir aydır başvuru yapmadı. Talihli, büyük ikramiyeyi ister 747,2 milyon dolar olarak tek seferde, isterse de tamamını 29 yıllık taksitlerle alabiliyor.
Bir benzin istasyonunda satılan biletin sahibi, 6 rakamı da bilerek geçen ay şans oyunun tarihindeki en büyük ikinci ikramiyenin sahibi olmuştu.
300 MİLYONDA BİR İHTİMAL...
Altı rakamı birden tutturma ihtimalinin 300 milyonda bir olduğu açıklanmıştı.
Independent Türkçe'nin haberine göre; önceki çekilişteki sayıları tutturan olmaması sebebiyle büyük ödül giderek yükselmiş, ikramiye biriktikçe oyuna ilgi de artmıştı.
Bununla birlikte yetkililer, bilet sahibinin ikramiyeyi kazandığını bilmeme veya henüz kendisini hazır hissetmediği için kendileriyle temasa geçmeme ihtimalleri olduğunu söyledi.
Mega Millions Illinois Müdürü Harold Mays şöyle konuştu:
"Ödül kazandığını bilip bilmediğini bilmiyoruz. Bu yüzden herkesi biletini kontrol etmeye çağırıyorum."
BİR YIL SÜRESİ VAR
Kurallara göre talihlinin, ikramiyeyi almak için çekiliş tarihinden sonra bir yıl süresi var. 250 bin dolardan fazla para kazananların kimliği isteğe bağlı olarak gizlenebiliyor. Ödül bu süre içerisinde talep edilmezse, para eyalet yönetimlerine geri dağıtılıyor.
Mega Millions tarihinin tek kişiye çıkan en büyük ödülü 2018'de 1,5 milyar dolarlık ikramiye olmuştu.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı