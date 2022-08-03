Milli Piyango’da Demirören Grubu’nun ortağı İrlandalı Flutter PLC şirket oldu

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:10

Milli Piyango'nun şans oyunlarını devralan şirkette Demirören Grubu'nun ortağı artık İtalyan Sisal SPA değil, bir İrlandalı. Sisal'ın hisselerini yılda 7 milyar dolar hasılatı bulunan İrlandalı Flutter PLC şirketi satın aldı. Demirören'in Milli Piyango'daki yeni ortağı İrlandalı şirket satın almalarla büyümesiyle dikkat çekiyor.

2019'DAN BERİ ORTAKTI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Sisal, 2019'dan bu yana şans oyunlarında yüzde 49 pay ile Demirören Grubu ile ortaktı. TBMM KİT Komisyonunda 28 Haziran günü Milli Piyango'nun hesapları ele alınırken CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bu konudaki sorusu, Milli Piyango yetkilileri tarafından önceki gün yazılı olarak cevaplandırıldı ve satış resmen açıklandı. Sisal SPA şirketinin hisselerinin tamamının İrlanda'nın en büyük gruplarından biri olan Dublin merkezli Flutter PLC şirketi tarafından satın alındığı belirtildi.

KOŞULLAR AÇIKLANMADI

Flutter şirketinin hisse senetleri Londra Borsası'nda işlem görüyor. İrlandalı şirket bu satın alma ile birlikte, ABD, İngiltere ve Avustralya'dan sonra Türkiye pazarına da girmiş oldu. MP yetkilileri, CHP'li Yavuzyılmaz'ın, “Satış işlemi hangi bedelle ve hangi koşullarla yapılmıştır” biçimindeki sorusunu ise cevaplamadı.

ÇIKANA KADAR ÇEKİLİŞ SÜRDÜ, HASILATIN YÜZDE 59'U DAĞITILDI

Milli Piyango tarafından oynatılan oyunlarda elde edilen hasılatın yüzde 59'unun dağıtıldığı açıklandı. Yılbaşı özel çekilişlerinde eleştirilen ve ‘'İkramiyenin satılmayan bilete çıkması'' biçimindeki ‘'Tesadüfün'' de, 2020 yılından itibaren yaşanmadığı ve yılbaşı çekilişlerinde büyük ikramiye çıkana kadar, çekilişe devam edildiği bildirildi. Demirören ve Sisal'e Temmuz 2030'a kadar piyango oynatma yetkisi veren sözleşme 2019 yılı Ağustos ayında imzalandı ve Milli Piyango, 1 Ağustos 2020 tarihinde devletten özele geçti.