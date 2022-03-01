Bir baba kilisede üç çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir babanın üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinin, Sacramento bölgesinde bir kilisede bir baba üç çocuğunu öldürdü.
Sacramento Şerif Departmanından Rod Grassmann, düzenlediği basın toplantısında, babanın kiliseye girerek 15 yaşın altındaki üç çocuğunu ve kimliği henüz belirlenemeyen dördüncü birini, ardından da kendisini silahla vurduğunu belirtti.
Yetkililer, bunun "aile içi şiddet vakası" olduğunu aktararak nedenlerinin araştırıldığını bildirdi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek ABD’de devam eden silahlı şiddet eylemlerinin bu kez de arka bahçelerinde olduğunu kaydetti.
İlgili Haberler
- ABD, 12 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı
- ABD'den Rusya'ya yönelik yaptırım açıklaması
- Son dakika: ABD'den vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı terk edin!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü CEO'nun acı günü: Oğlu yaşamını yitirdi
- Macar oyuncudan Türkçe mesaj
- 'Davutoğlu artık konuşsun'
- Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
- Toshiba CEO'su istifa etti
- 'Bergen'e Saygı' albümünün çıkış tarihi belli oldu
- ABD'den Montrö çıkışı
- Türk müteahhitlerin 25 milyar doları riske girdi
- Kripto para platformundan yaptırım adımı
- Milli basketbolcu mağlubiyeti engelleyemedi