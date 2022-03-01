Bir baba kilisede üç çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi

01 Mart 2022 Salı, 09:33

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin, Sacramento bölgesinde bir kilisede bir baba üç çocuğunu öldürdü.

Sacramento Şerif Departmanından Rod Grassmann, düzenlediği basın toplantısında, babanın kiliseye girerek 15 yaşın altındaki üç çocuğunu ve kimliği henüz belirlenemeyen dördüncü birini, ardından da kendisini silahla vurduğunu belirtti.

Yetkililer, bunun "aile içi şiddet vakası" olduğunu aktararak nedenlerinin araştırıldığını bildirdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek ABD’de devam eden silahlı şiddet eylemlerinin bu kez de arka bahçelerinde olduğunu kaydetti.