Son dakika: ABD'den vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı terk edin!

27 Şubat 2022 Pazar, 23:06

Rusya'nın Ukrayna topraklarında başlattığı harekat sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmaların savaşa dönmesi, birçok ülkenin Moskova yönetimine ağır yaptırım kararları almasını beraberinde getirdi.

Birçok ülke Rusya'ya yapılan uçuşları iptal ederken, ABD, AB ve İngiltere başta olmak üzere batılı ülkeler Kremlin yönetimine karşı ekonomik yaptırım kararları da aldı.

ABD: "RUSYAYI TERK EDİN!"

ABD Büyükelçiliği, Amerikalıları iptal edilen uçuşların riskleri nedeniyle Rusya'yı terk etmeye çağırdı