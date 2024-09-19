'Bir bankaya devredilecek...' Türk bankaları Rusya'dan çekiliyor mu?

Yayınlanma: 19.09.2024 - 15:25

Güncelleme: 19.09.2024 - 15:25

Türk finansal danışmanlık alanındaki bir kaynağın TASS'a verdiği bilgiye göre, neredeyse tüm Türk bankaları, Rusya ile bağlantılı işlemleri durdurmayı ve bu işlemleri sadece bir yerel finans kuruluşuna devretmeyi planlıyor.

Kaynağın belirttiğine göre, şu anki durum göz önüne alındığında, neredeyse tüm Türk bankaları Rusya ve Belarus ile yapılan işlemlerden tamamen çekilmek istiyor. Bankalar, tüm bu işlemleri Emlak Katılım Bankası'na bırakmayı ve gelecekte olası yaptırımlar ve kısıtlamalardan korunmayı hedefliyor.

Bu durum, özellikle Batılı ortakları olmayan özel ve kamuya ait Türk bankalarını ilgilendiriyor. Batılı katılımcılara sahip olan finansal kuruluşlar, zaten Rusya ile bağlantılı işlemleri büyük ölçüde durdurmuş durumda.

EMLAK KATILIM BANKASI ÖNE ÇIKIYOR

Kaynak, şu anda yalnızca Emlak Katılım Bankası'nın Rus rublesi ile Türk lirası arasındaki ticari işlemleri yürüttüğünü belirtti.

Daha önce Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bankalar arası durum hakkında yaptığı açıklamada, Türk bankalarının Rusya'ya mal taşıyan şirketleri "dışladığını", transferlerini engellediğini ve hesaplarını kapattığını ifade etmişti.