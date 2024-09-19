Eşinin ofisi ele geçirmeye çalıştığını iddia etti: Rusya'nın en zengin kadını Bakalçuk’un şirketinde baskın

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:30

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:30

Dün Moskova’nın merkezinde, Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende platformu Wildberries'in merkez ofisi önünde silahlı bir çatışma meydana geldi.

Şirketin kurucusu ve Rusya’nın en zengin kadını Tatyana Bakalçuk, olayın kocası Vladislav Bakalçuk’un liderliğinde gerçekleşen bir ofis baskını olduğunu iddia etti.

Bakalçuk, kocasının Sergey Anufriev ve Vladimir Bakin ile birlikte ofisleri ele geçirmeye çalıştığını ifade etti.

İnterfaks ve TASS ajanslarının haberine göre, silahlı çatışmada iki Wildberries güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olay sırasında ikisi güvenlik görevlisi yedi kişi yaralandı.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili inceleme başlatarak, çatışmanın ayrıntılarını araştırmaya başladı. Ayrıca, silahlı çatışmaya karışanlar arasında Kafkasya'dan gelen en az üç MMA dövüşçüsünün olduğu da bildirildi.

ÇİFTİN ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Vladislav Bakalçuk, ofise yeni depo inşaatlarını görüşmek için gittiğini, ancak orada bilinmeyen kişiler ve güvenlik tarafından saldırıya uğradığını savundu. İlk ateşin bina içerisinden açıldığını iddia eden Bakalçuk, kendisinin ve ekibinin silahsız olduğunu ve polisten koruma talep ettiğini belirtti.

Öte yandan, Tatyana Bakalçuk bu olayı başarısız bir "zorla ele geçirme" girişimi olarak tanımladı. Bakalçuk, kocasının iddialarının asılsız olduğunu, ofis baskını için hiçbir görüşme yapılmadığını ve yaşananların ciddi bir aile ve iş anlaşmazlığının sonucu olduğunu vurguladı.

Bakalçuk çiftinin arasındaki anlaşmazlıklar ilk kez Temmuz ayında Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'un açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Kadirov, Vladislav Bakalçuk’un aile içi sorunlar ve şirketin geleceği hakkında kendisinden yardım istediğini açıklamıştı.