Bir haftada 4 bombalı saldırı
İsveç'te son bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de, son bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Aftonbladet gazetesinin haberine göre, 4 apartmanın girişine yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu, binalarda maddi hasar meydana geldi.
Patlamalarda ölü veya yaralı olmadığı açıklandı.
Polis, olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen rap sanatçısı Jozef Wojciechowich ile 4 kişiyi gözaltına aldı.
ÇETE SAVAŞLARI
İsveç'in tanınmış çete lideri rap sanatçısı Haval Khalil, 24 Aralık 2022'de Stockholm'üm Rinkeby Mahallesi'nde pusuya düşürülerek öldürülmüştü.
19 yaşındaki ünlü rap sanatçısı Einar da Ekim 2021'de evinin önünde silahlı saldırı sonucu katletilmişti.
Stockholm Polis Basın Sözcüsü Nils Einar, son dönemlerde apartmanlara düzenlenen bombalı saldırıların, Khalil'in öcünü almak için yapılmış olabileceğini söyledi.
Öte yandan ülkede geçen yıl 403 silahlı saldırı gerçekleşti; bu saldırılarda 63 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.
2021'de ise 344 kişi silahlı saldırıya uğramış; 48 kişi ölmüş, 115 kişi yaralanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'te yeni dönem
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Nilgün Belgün'den yıllar sonra 'Yabancı Damat' itirafı
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Altaylı aktardı: 'Benim kalemimi kırmışlar'
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
- Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
- Mutfak tüpüne dev zam!
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı