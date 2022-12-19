İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi

İsveç Yüksek Mahkemesi, FETÖ şüphelisi ve Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’in Türkiye’ye iade sürecini durdurdu.

AA
19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:00
İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi
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İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.


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