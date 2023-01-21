Bir İngiliz iş insanı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyor

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 14:24

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 14:25

İngiliz iş insanı ve arkadaşı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 52 yaşındaki İngiliz iş insanı Richard Masters'ın, dün İspanyol jandarması Guardia Civil tarafından tutuklandığını bildirdi.

Richard Masters ve Rus ve İsviçre vatandaşı Vladislav Osipov'un, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) ihlal ederek "ABD'yi dolandırmak ve ABD'ye karşı suç işlemek için komplo kurmakla" ayrı ayrı iddianamelerde suçlandıkları belirtildi.

Masters ve Osipov, Rus oligark Viktor Vekselberg'e ait 255 metrelik "Tango" adlı lüks yatla ilgili olarak kara para aklamakla da suçlandılar.

LÜKS YATIN ADINI DEĞİŞTİRDİLER

Vekselberg'e Nisan 2018'de yaptırım uygulanmasından bu yana Masters, lüks yata sahte "Fanta" adını vermekle suçlanıyor.

Osipov ve Masters'ın, motoryat çalışanlarının internet bağlantısı, hava tahmini ve bilgisayar sistemleri ve lüks mallar gibi hizmetler sağlayan çok sayıda Amerikan şirketiyle iş yapmaya devam etmelerini sağladıkları iddia ediliyor.

"YAPTIRIMLARI DELENLER ADALETE TESLİM EDİLECEK"

ABD Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves, yaptırımların delinmesine karışanların, "Putin rejiminin ABD yasalarını çiğnemesini" desteklediklerini söyledi.

İç Güvenlik Soruşturmaları New York Saha Ofisi'nden Ivan Arvelo, "Rus oligarklar, sıradan insanların sadece hayalini kurduğu lüks ziynetler ve yaşam tarzlarıyla kendilerini zenginleştirmek için hukukun üstünlüğüne dayalı parasal yapıları kötüye kullanan bir yolsuzluk ekosisteminin ürünüdür. Tüm bunlar olurken Rusya'nın hukuksuz işgali nedeniyle binlerce Ukraynalı evsiz kaldı" diye konuştu.

Arvelo, bu tür girişimlere taviz verilmeyeceğini belirterek, "Mesaj açıktır: Putin'in yandaşları zenginliklerinden medet umamayacak ve bu tür yaşam tarzlarını yasadışı yollarla mümkün kılanlar adalete teslim edilecektir" dedi.

FBI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

FBI yetkilisi Alvin Winston, "İddianamede her iki sanığın da ABD yasalarını ihlal ederek Motor Yacht Tango'nun sahipliğini maskelemek için çeşitli teknikler kullandıkları iddia edilmektedir. FBI, Rus oligarklara varlıklarını gizleme ve yaptırımları ihlal etme çabalarında yardımcı olanlardan hesap soracaktır" diye konuştu.