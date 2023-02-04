Bir kadın, öldü sanılarak morga kaldırıldıktan sonra ceset torbasından nefes nefese çıktı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:00

66 yaşındaki bir kadın, ABD'nin Iowa eyaletindeki Glen Oaks Alzheimer Özel Bakım Merkezi'ne getirildikten birkaç gün sonra bakım personelinin nabız alamadıklarını söylemesi üzerine 3 Ocak'ta öldüğü ilan edildi.

Personelin yardım çağırmasından bir saatten biraz fazla bir süre sonra, kadının personel tarafından öldüğü ilan edildi.

Kadının cesedi, bir ceset torbası içinde cenaze evine nakledildi.

Iowa Teftiş ve Temyiz Dairesi'nin raporuna göre, kadının öldüğünün ilan edilmesinden yaklaşık iki saat sonra cenaze evi personelinin, ceset torbasını açarak kadının "kalbinin hareket ettiğini ve nefes nefese olduğunu" gördüğü kaydedildi.

Cenaze evindeki personelin, hemen ambulansı arayarak kadının hastaneye götürdükleri bildirildi.

Kadının hastaneye getirildikten sadece iki gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.